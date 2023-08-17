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Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом

Владислав Григорʼєв
Фото: Audi | Уживані Audi Q7 стали набагато дешевшими через роки

Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість. Усі ці моделі подешевшали в кілька разів через роки.

Британські експерти назвали найвигідніші старі кросовери та позашляховики. Ці моделі сильно подешевшали через роки, але залишаються чудовими автомобілями. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

На ринку старих автомобілів можна знайти безліч чудових кросоверів і позашляховиків. Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість.

У рейтингу представлено 22 кросовери та позашляховики з пробігом, які розміщені в алфавітному порядку. Ці автомобілі подешевшали в кілька разів через роки та стали набагато вигіднішими.

Топ 22 найвигідніших кросоверів та позашляховиків з пробігом:

  1. Audi Q7
  2. BMW X5
  3. Dodge Nitro
  4. Ford Edge
  5. Hummer H3
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Infiniti QX70
  8. Jeep Commander
  9. Kia Sportage
  10. Land Rover Freelander
  11. Lexus RX300
  12. MG GS
  13. Maserati Levante
  14. Mazda CX-7
  15. Mercedes-Benz GL
  16. Mini Countryman
  17. Mitsubishi Pajero
  18. Nissan Murano
  19. Porsche Cayenne
  20. Skoda Yeti
  21. Toyota Land Cruiser
  22. Volvo XC90

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих нових семимісних автомобілів для великої родини.