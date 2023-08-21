У Китаї презентували недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Новий BAIC BJ40 став більшим і елегантнішим на вигляд. Позашляховик зберіг раму і повний привід зі знижувальною передачею.

Опубліковано фото BAIC BJ40 другого покоління. Рамний позашляховик презентують 25 серпня на автошоу в Ченду, а незабаром після цього він надійде в продаж за ціною від 200 000 до 300 000 юанів ($27 650 — 41 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик підріс у розмірах Фото: BAIC

Новий BAIC BJ40 зберіг двооб'ємний силует, але виглядає не настільки брутально, як попередник. Лінії кузова стали більш плавними, а фари з вигнутими ходовими вогнями виконані в стилі Ford Ranger. Крім того, авто підросло в розмірах.

Габарити BAIC BJ40 2023:

довжина — 4790 мм;

ширина — 1940 мм;

висота — 1895 мм;

колісна база — 2760 мм;

маса — 2130 кг.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: CarNewsChina

Салон BAIC BJ40 також кардинально змінився. На передній панелі тепер встановлено три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. З'явилася і бездротова зарядка для смартфонів.

Новий BAIC BJ40 2023 зберіг 2,0-літровий бензиновий турбомотор, але його потужність збільшили до 245 к. с. На зміну роботизованій КПП прийшов 8-ступінчастий автомат. Повний привід доповнено понижувальною передачею.

Оздоблення салону розбавляють помаранчеві вставки Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик стане недорогою альтернативою Toyota Land Cruiser. Він цілком може з'явитися на європейському ринку, адже модель першого покоління представлена в ЄС під назвою Ickx K2.

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