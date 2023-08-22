З турботою про довкілля: на заводах Toyota почали вирощувати полуницю і помідори

На підприємствах Toyota встановлюватимуть теплиці для вирощування овочів та ягід. Їхня інноваційна конструкція дає змогу заводам знизити викиди вуглекислоти в атмосферу.

Концерн Toyota відкрив новий для себе напрямок діяльності. На підприємствах японського концерну облаштували теплиці та почали вирощувати помідори та полуницю. Про це повідомляє корпоративне видання Toyota Times.

Перші теплиці побудували на заводі Toyota в японському місті Каміго Фото: Toyota

Ініціатором проєкту став генеральний проджект-менеджер Toyota Хіроші Окаджима. Спочатку теплицю для вирощування полуниці побудували на підприємстві з виробництва двигунів у японському місті Каміго. Потім на заводі в місті Мієсі з'явилася ще одна теплиця, де з'явилися помідори чері.

Ягоди й овочі, зібрані в теплицях Toyota, не надходять у продаж — їх роздають безплатно співробітникам підприємств у заводських їдальнях.

Полуницю з теплиць постачають у заводську їдальню Фото: Toyota

Утім, нагодувати робітників Toyota корисною їжею — це не головна мета проєкту. Він покликаний знизити шкідливі викиди на підприємствах.

Річ у тім, що для їхнього обігріву використовуються тепло і СО2. Без теплиць вони потрапили б в атмосферу.

У теплиць Toyota інноваційна конструкція Фото: Toyota

Теплиці Toyota мають інноваційну конструкцію — вони дають змогу в півтора раза збільшити врожайність порівняно зі звичайним полем. До того ж, там встановлені світлодіодні лампи з рожевим світінням, що підсилюють фотосинтез. Новими технологіями планують поділитися з фермерами, щоб підвищити продуктивність їхньої праці.

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