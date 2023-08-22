На продаж виставили культовий Ford Mustang з фільму "Форсаж" (фото)

Цей Ford Mustang був модифікований для фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт". Під капотом розташований величезний 360-сильний двигун V8.

На аукціон Bring a Trailer виставили Ford Mustang 1967 року з тюнінгом. Цей спорткар брав участь у зйомках фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт". Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Ford Mustang був модифікований для фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт". Після зйомок у стрічці автомобіль доставили в американський автомобільний музей. Через кілька років авто викупив поточний власник, який експортував його до Норвегії.

Автомобіль був перефарбований у зелений колір Dark Moss Green Paint і доповнений декоративними білими смугами. Також спорткар отримав новий капот і решітку радіатора.

На авто встановлено сріблясті 19-дюймові колісні диски Volk Racing VR-GT 7. Вони взуті в шини Nankang Ultra Sport NS-II розмірністю 235/35 спереду і Toyo Proxes T1R розмірністю 275/30 ззаду.

Автомобіль отримав нові колісні диски Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр виконаний із тканини та шкіри. Усередині встановлено два спортивних сидіння і рульове колесо Flaming River. На приладовій панелі є автограф Лукаса Блека, який виконав головну роль у фільмі.

Усередині з'явилося нове кермо Flaming River Фото: Bring a Trailer

У фільмі Ford Mustang оснащувався 2,6-літровим турбованим двигуном RB26DETT від Nissan Skyline GT-R. Проте цей екземпляр отримав 7,0-літровий атмосферний двигун від Hawaii Racing потужністю 360 к.с.

Спорткар має непоганий стан, але деякі датчики не працюють. Пробіг авто становить лише близько 30 500 км.

Торги за Ford Mustang закінчуються за кілька годин. Наразі максимальна ставка за лот становить 48 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон Mecum виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску з фільму "Подвійний форсаж".