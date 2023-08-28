Іржаві раритети: у США виявили величезне кладовище ретро-авто (відео)

У покинутій колекції зібрані старовинні американські автомобілі 60-70-х років. Серед них є справжні раритети вартістю понад 100 000 доларів.

У США виявлено величезне звалище зі старовинними автомобілями. Десятки вінтажних машин роками іржавіють просто неба. Відео з кладовища авто опублікували на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee Фото: скриншот / YouTube

Судячи зі стану автомобілів, вони занедбані вже не один десяток років. Більшість із них проржавіли і відновити їх доволі складно.

На звалищі переважають спортивні моделі концерну Chrysler 60-70-х років. Найрідкісніший і найцінніший з них — Dodge Challenger R/T Six Pack 1971 року: таких купе з 390-сильним 7,2-літровим V8 випустили лише 250, і вони зараз коштують понад 100 000 доларів.

Dodge Challenger R/T Six Pack Фото: скриншот / YouTube

Ідентифіковано ще кілька раритетних моделей із таким самим 7,2-літровим двигуном. Серед них — Dodge Super Bee 1969 року і Plymouth Road Runner 1970 року в дуже рідкісному рожевому кольорі.

Усі автомобілі на звалищі потребують реставрації Фото: скриншот / YouTube

Крім того, на кладовищі іржавіє раритетний кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року — таких авто виробили 1387. Цінується колекціонерами і Dodge Charger R/T 1969 року.

Кілька моделей не є продукцією Chrysler. До таких належать хетчбек AMC Gremlin 70-х і купе Mitsubishi Colt Starion 1983 року.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію старовинних авто загальною вартістю 500 000 доларів.

Також ми писали, що вінтажний Dodge 1933 року завівся і поїхав після 50 років простою.