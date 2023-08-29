У Києві побудували два десятки нових дорожніх розв'язок європейського типу: де вони з'явилися
Кільцеві розв'язки малого радіусу дешеві в будівництві й істотно підвищують безпеку дорожнього руху. Їх активно будують і в європейських країнах.
У Києві активно будують кільцеві розв'язки малого радіуса. Вони вже з'явилися на 18 перехрестях столиці, ще кілька — будуть здані найближчим часом. Про це повідомляє прес-центр КМДА з посиланням на дані комунальної корпорації "Київавтодор".
Кільцеві розв'язки малого радіуса можна побачити в багатьох європейських країнах. Вони дають змогу істотно підвищити безпеку дорожнього руху, і водночас їхнє спорудження швидке і не надто витратне для бюджету.
Нові дорожні розв'язки в Києві з'явилися на таких вулицях:
- вул. Академіка Заболотного;
- вул. Лисогірська;
- вул. Тепловозна;
- вул. Робітнича;
- вул Уманська;
- вул. Каменярів;
- вул. Володимира Жаботинського;
- вул. Покільська;
- провулок Новопечерський.
На перехрестях вулиць:
- Бориса Гмирі та Михайла Гришка;
- Єлизавети Чавдар і Бориса Гмирі;
- Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;
- Деснянської з вул. Радосинською та вул. Миру;
- Ірини Бекешкіної та Едуарда Вільде;
- Микитенка та Ірини Бекешкіної;
- Марко Вовчок та Вербової;
- Світлицького та провулка Межового;
- Генерала Наумова та провулка Малинського.
Крім того, ще на двох розв'язках закінчуються роботи — там наноситься дорожня розмітка. Йдеться про перехрестя вулиць Отто Шмідта та Печенізької, а також вулиць Митрополита Володимира Сабодана та Олександра Довженка.
Раніше Фокус розповідав, що в Києві сталася масштабна ДТП за участю відомої блогерки Даші Квіткової.
Також ми писали, що в Україні можуть ввести покарання за вуличний дрифт.