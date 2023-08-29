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У Києві побудували два десятки нових дорожніх розв'язок європейського типу: де вони з'явилися

Тарас Брязгунов
Фото: Киевавтодор | У Києві вже побудували 18 кільцевих розв'язок, ще 2 — відкриють найближчим часом

Кільцеві розв'язки малого радіусу дешеві в будівництві й істотно підвищують безпеку дорожнього руху. Їх активно будують і в європейських країнах.

У Києві активно будують кільцеві розв'язки малого радіуса. Вони вже з'явилися на 18 перехрестях столиці, ще кілька — будуть здані найближчим часом. Про це повідомляє прес-центр КМДА з посиланням на дані комунальної корпорації "Київавтодор".

Кільцеві розв'язки малого радіуса можна побачити в багатьох європейських країнах. Вони дають змогу істотно підвищити безпеку дорожнього руху, і водночас їхнє спорудження швидке і не надто витратне для бюджету.

Малі кільцеві розв'язки підвищують безпеку дорожнього руху
Фото: Киевавтодор

Нові дорожні розв'язки в Києві з'явилися на таких вулицях:

  • вул. Академіка Заболотного;
  • вул. Лисогірська;
  • вул. Тепловозна;
  • вул. Робітнича;
  • вул Уманська;
  • вул. Каменярів;
  • вул. Володимира Жаботинського;
  • вул. Покільська;
  • провулок Новопечерський.

На перехрестях вулиць:

  • Бориса Гмирі та Михайла Гришка;
  • Єлизавети Чавдар і Бориса Гмирі;
  • Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;
  • Деснянської з вул. Радосинською та вул. Миру;
  • Ірини Бекешкіної та Едуарда Вільде;
  • Микитенка та Ірини Бекешкіної;
  • Марко Вовчок та Вербової;
  • Світлицького та провулка Межового;
  • Генерала Наумова та провулка Малинського.

Крім того, ще на двох розв'язках закінчуються роботи — там наноситься дорожня розмітка. Йдеться про перехрестя вулиць Отто Шмідта та Печенізької, а також вулиць Митрополита Володимира Сабодана та Олександра Довженка.

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