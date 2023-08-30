В Україні помітили Toyota Land Cruiser з незвичайним тюнінгом (фото)

Toyota Land Cruiser 200 оснащений 288-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 9,5 секунди. Позашляховик отримав безліч зовнішніх доопрацювань.

У Києві помітили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску. Автомобіль отримав тюнінг-пакет "Sports Line Package" від ательє WALD. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Toyota Land Cruiser 200 випускався з 2007 по 2021 рік. Це популярний преміальний позашляховик, який має попит на вторинному ринку України.

Позашляховик пофарбували в яскравий синій колір. Крім цього автомобіль отримав новий кузовний обвіс.

Спереду з'явилися нова решітка радіатора і змінений бампер. Також на позашляховик встановлено розширювачі колісних арок.

Ззаду можна помітити нові вихлопні патрубки та бампер. Також передбачено металевий дифузор. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски.

Позашляховик пофарбували в синій колір Фото: Topcars UA

Цей Toyota Land Cruiser оснащений 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 288 к.с. і 434 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

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