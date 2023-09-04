Пікап Ford F-150 перетворили на практичний будинок на колесах з наметом на даху (відео)

У цьому будинку на колесах можуть розміститися чотири особи. Також пікап підготували до бездоріжжя, оснастивши його додатковим обладнанням.

Компанія PaxPower перетворила пікап Ford F-150 на практичний будинок на колесах. Він здатен їздити бездоріжжям і має все необхідне для життя на природі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Будинок на колесах заснований на пікапі Ford F-150 у версії King Ranch. Автомобіль отримав позашляхове обладнання, включно з додатковою світлотехнікою і лебідкою.

Пікап отримав додаткове обладнання Фото: PaxPower

У вантажному відсіку з'явилася стійка для намету. Він розкладається на даху і може вмістити до чотирьох осіб.

Намет може вмістити до чотирьох осіб Фото: PaxPower

У наметі є вентильовані вікна. Всередині можна знайти велике ліжко та кілька місць для зберігання речей.

Також ззаду встановлено додаткові бічні контейнери. У них можна зберігати воду або паливо. Крім цього Ford F-150 від PaxPower отримав переносний душ Yakima.

Пікап став вищим завдяки комплекту підвіски Raptor. Також було розширено колію авто.

На Ford F-150 встановлено 17-дюймові колісні диски. Вони взуті в 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich.

Ford F-150 оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 400 к.с. і 410 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Вартість автобудинку від PaxPower не розкривається. Кожен автомобіль буде побудований з усіма побажаннями клієнтів.

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