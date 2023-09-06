Китайці показали розкішний сімейний автомобіль з низькою витратою палива (фото)

Витрата пального GAC Trumpchi E8 становитиме менше ніж 5 літрів на 100 км. Розкішний мінівен надійде в продаж у Китаї вже наприкінці цього року.

GAC Motor представили новий розкішний мінівен із лінійки Trumpchi. Модель E8 вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

GAC Trumpchi E8 буде розташований нижче в модельному ряду, ніж флагманський мінівен E9. Він трохи менший і має більш доступний цінник.

Спереду розташована роздільна оптика з незвичайними денними ходовими вогнями. Між ними знаходиться решітка радіатора, яка інтегрована в кузов.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони з'єднані світлодіодною смугою, а задній логотип є стоп-сигналом.

Задні ліхтарі плавно переходять у логотип бренду Фото: Xchuxing

Габарити GAC Trumpchi E8:

довжина — 4920 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1760 мм;

колісна база — 2930 мм.

У GAC Motor показали тільки деякі фрагменти інтер'єру. Відомо, що він буде дуже розкішним, а всередині з'явиться великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

GAC Trumpchi E8 отримає компактний селектор передач Фото: Xchuxing

GAC Trumpchi E8 буде оснащений двома силовими установками на вибір. Базова версія пропонує 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 133 к.с. і електромотор.

Топова модифікація працює з 2,0-літровим двигуном потужністю 140 к.с. Витрата палива становитиме менше ніж 5 літрів на 100 км.

Обидві силові установки працюють у парі з 2-ступінчастою автоматичною коробкою передач із двома зчепленнями. Також вони доповнені акумуляторною батареєю місткістю 25,57 кВт⋅год.

Вартість GAC Trumpchi E8 не розкривається. Очікується, що початкова ціна моделі складе близько 280 000 юанів (38 300 доларів).

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