Тюнінг у стилі ретро: українці "схрестили" ГАЗ-21 "Волга" і сучасний Jaguar (фото)

Розкішний Jaguar XJ отримав передню і задню частину від "Волги" ГАЗ-21. Седан оснащений 4,2-літровим V8 і автоматичною коробкою передач.

У Рівному їздить незвичайний автомобіль. Він дуже нагадує "Волгу" ГАЗ-21, хоча насправді є досить сучасним, адже побудований на базі Jaguar XJ. Про це пише сайт ТопЖир.

Ззаду замінено ліхтарі та кришку багажника

Цікавий проєкт втілили в життя українські майстри. За основу взято представницький седан Jaguar XJ 2006 року.

Тюнінг Jaguar XJ торкнувся передньої і задньої частини. Автомобіль отримав решітку радіатора в стилі "Волги", характерний вигнутий капот і великі круглі фари (з сучасною діодною оптикою). Крім того, встановлено хромовані бампери, а замінено крила, ліхтарі та кришку багажника.

Фари седана оснащені діодною оптикою

Салон Jaguar XJ не зазнав змін — тільки на кермі з'явився напис "Волга". В оздобленні використані шкіра і дерево, є клімат-контроль, круїз-контроль, сенсорний дисплей і електропривод сидінь.

Салон оздоблений шкірою і деревом

Під капотом седана оснащений величезний 4,2-літровий V8 потужністю 350 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП, а за комфорт їзди відповідає пневмопідвіска. Тепер седан планують продати за $15 000.

Сидіння оснащені електроприводом

Примітно, що це не єдиний подібний проєкт в Україні. Так, у Закарпатській області схрестили ГАЗ-21 "Волга" і BMW 7 Series.

Також Фокус розповідав, що в Києві виявлено рідкісну "Волгу" для КДБ з двигуном V8 і коробкою-автоматом.