Від 105 000 євро: у Європі з'явилися дорогі та незвичайні китайські електрокари (фото)

Електромобілі HiPhi відрізняються нестандартним дизайном і багатим оснащенням. У Європі китайські моделі запропоновані в потужних версіях і з великими батареями.

Китайська компанія Human Horizons, що випускає електромобілі під брендом HiPhi, виходить на європейський ринок. Перший її автосалон уже відкрився в Мюнхені, на черзі — шоуруми в Осло і низці інших міст. Про це повідомляє сайт Electrive.

Саме в Німеччині та Норвегії спочатку стартують продажі електрокарів HiPhi. Спочатку запропонують дві вельми авангардні моделі. Їх продають виключно в топових багато оснащених версіях, тому вони вельми недешеві.

HiPhi Z

Електромобіль HiPhi Z

Початковий HiPhi Z коштує від 105 000 євро. Електрокар вирізняється агресивним дизайном у стилі японського аніме. У його салоні встановлено чотири окремі крісла, а центральний дисплей може повертатися.

П'ятиметровий китайський електромобіль HiPhi Z оснащений двома моторами загальною потужністю 672 к.с. і батареєю на 120 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і проїхати 555 км без підзарядки.

HiPhi X Фото: autohome.com.cn

Новий HiPhi X

Електрокросовер HiPhi X більший (5,2 м у довжину) і дорожчий — від 109 000 євро. Його "фішка" — двосекційні задні двері, верхня частина яких піднімається.

У HiPhi X оригінальні задні двері

Китайський електрокар отримав 600-сильну установку і батарею на 97 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а запас ходу становить 460 км. До слова, HiPhi X вже є і в Україні.

До кінця 2023 року на європейському ринку з'явиться ще й кросовер HiPhi Y потужністю 500 к. с. Його вартість не оголошено, але відомо, що він дешевший за побратимів.

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