Ракета з 70-х: знаменитий вінтажний спорткар BMW отримав сучасний тюнінг (фото)

Спорткару BMW 2002 tii підвищили потужність і допрацювали ходову. Автомобіль отримав нові колісні диски та покращене внутрішнє оздоблення.

Купе BMW 2002 tii 1971 року отримало друге життя. Знамениту модель допрацювали в німецькому ательє Manhart Performance. Про це повідомляється на його сайті.

Купе отримало сучасну 16-дюймову гуму на дисках Alpina Фото: Manhart

За основу взяли доволі рідкісний BMW 2002 tii з пакетом доопрацювань від Alpina. Основну увагу в Manhart приділили двигуну. Після доопрацювання впуску, паливної системи і вихлопу потужність зросла зі 130 одразу до 200 к. с., а максимальний крутний момент збільшено зі 178 до 215 Нм.

Потужність двигуна підняли до 200 к. с. Фото: Manhart

Така віддача не здається чимось надприродним, але потрібно врахувати, що купе BMW 2002 tii важить лише тонну. До того ж, двигун став звучати голосніше і соковитіше.

У салоні покращено оздоблення Фото: Manhart

Тюнінг BMW 2002 tii також торкнувся ходової. Встановлено повністю нову підвіску від KW, а розпірка під капотом підвищила жорсткість кузова. За уповільнення відповідають збільшені гальма від пізнішого BMW 323i E21.

Крім того, злегка розширено крила BMW 2002 tii. Це дало змогу встановити фірмові спицьовані колеса Alpina з шинами розміром 225/40 R16.

Ззаду з'явився каркас безпеки Фото: Manhart

Салон BMW 2002 tii відреставровано, а його оздоблення поліпшено. Замість задніх сидінь з'явився каркас безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили рідкісний спорткар BMW Alpina, здатний розвинути понад 300 км/год.

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