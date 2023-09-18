Представлено новий кросовер від JAC і Huawei із запасом ходу 1300 км (фото)

Гібрид JAC QX витрачає лише 1,33 л на 100 км у комбінованому циклі. Електроніку та мультимедійну систему для кросовера розробили в Huawei.

У Китаї презентували новий JAC QX. Компактний гібридний кросовер надходить у продаж на батьківщині за ціною від 129 900 до 149 900 юанів ($17 800 — 20 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Гібрид здатний проїхати 120 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Кросовер створений на базі JAC Sehol QX і є першим гібридом, що підзаряджається, в історії китайського бренду. Це середньорозмірна модель із широкою решіткою радіатора, "двоповерховою" оптикою і рельєфними боковинами.

Розміри JAC QX 2023:

довжина — 4605 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1700 мм;

колісна база — 2720 мм.

Мультимедіа для авто розробили в Huawei Фото: CarNewsChina

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Мультимедійну систему з голосовим управлінням і системи активної безпеки для JAC QX розробили в Huawei. Кросовер отримав спортивні сидіння.

Гібридний кросовер JAC QX оснащений 1,5-літровою 110-сильною бензиновою четвіркою і електромотором на 204 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,3 с.

Спереду встановлені спортивні крісла Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея на 21,7 кВт∙год дає змогу проїхати 120 км в електричному режимі. Витрата палива в комбінованому циклі становить 1,33 л/100 км. Сумарний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км. Зарядка батареї займає 3,5 години.

Раніше Фокус повідомляв, що Huawei випустили конкурента Tesla із запасом ходу 700 км.

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