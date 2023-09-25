Дорогий суперкар Lamborghini розбили в нелегальних вуличних перегонах (відео)

Lamborghini Huracan втратив керування під час драгрейсингу прямою дорогою і влетів у Toyota Prius. Суперкар відправлять на утилізацію.

У США в ДТП розбили суперкар Lamborghini Huracan. Екзотичне авто не підлягає відновленню і буде утилізовано. Відео аварії з'явилося на Youtube-каналі сайту The Drive.

ДТП сталася на трасі в Каліфорнії поблизу міста Маррієта. Двоє власників Lamborghini Huracan вирішили влаштувати вуличні перегони на своїх авто.

Нелегальний драгрейсинг закінчився сумно — один із Lamborghini Huracan втратив керування на прямій дорозі і врізався в гібрид Toyota Prius, що їхав поруч.

Удар виявився дуже сильним — суперкар Lamborghini розлетівся на шматки, а його водій потрапив до лікарні. У Toyota Prius ніхто не постраждав. Другий Lamborghini Huracan поспішив втекти з місця ДТП.

Розбитий суперкар дуже серйозно пошкоджений. У нього відсутні передня і задня частини, а також пошкоджено монокок і відлетіли колеса. Відновлення авто не має сенсу.

Пізніше стало відомо, що в аварію потрапив блогер Остін Гармон. Після виписки з лікарні його заарештували.

Нагадаємо, що суперкар Lamborghini Huracan оснащений 5,2-літровим V10, який випускали у версіях потужністю 580-640 к. с. Максимальна швидкість авто становить 320-325 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що зірковий футболіст розбив у ДТП ексклюзивний Rolls-Royce за $850 000.

Також ми писали, що новий Chevrolet Corvette розбили просто в автосалоні.