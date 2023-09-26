На продаж виставили незвичайний 43-річний електромобіль з феном (фото)

Unique Mobility Electrek 2+2 не став популярним у 1980-х роках, але тепер вважається "перлиною" серед електромобілів. Цей автомобіль має кілька унікальних конструктивних особливостей.

У США на аукціоні виставили електромобіль Unique Mobility Electrek 2+2 1980 року випуску. Автомобіль має незвичайний дизайн і оригінальну конструкцію. Подробиці про авто повідомили на сайті Barn Finds.

Цей електрокар випускала невелика компанія з американського Денвера. У 1980-х роках було випущено всього близько таких авто, а попит на них був мінімальним.

Unique Mobility Electrek 2+2 отримав дивний дизайн із квадратними передніми фарами. Також привертають увагу бічні двері з нестандартним склінням.

Бічні двері мають незвичайну форму Фото: Barn Finds

Електромобіль запозичив більшість деталей від автомобілів Volkswagen, Ford і General Motors. Якість моделі також була далеко не найкращою через скромний бюджет компанії. Однією з цікавих особливостей автомобіля є фен, який прогріває електромотор у холодну погоду.

Фен прогріває електромотор у холодну погоду Фото: Barn Finds

Цей автомобіль належав компанії AmFab Conversions, доки його не викупив один з ексінженерів Unique Mobility у 1990-х роках. Через кілька років він подарував авто своєму другові, а 2019 року його викупив поточний власник.

Unique Mobility Electrek 2+2 оснащений електромотором General Electric потужністю 32 к.с. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач від Volkswagen Fox.

Інтер'єр зібрано з деталей від різних автомобілів Фото: Barn Finds

Електромотор живиться від 16 свинцево-кислотних батарей. Вони у відмінному стані та не потребують заміни.

Unique Mobility Electrek 2+2 проїхав лише 60 522 км за 43 роки. Запитувана ціна за лот становить 40 000 доларів.

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