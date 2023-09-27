1012 сил і технології "Формули-1": представлено найшвидший суперкар Aston Martin (фото)
Aston Martin Valhalla буде випущено обмеженим тиражем у 999 екземплярів. Суперкар здатний розганятися до сотні всього за 2,5 секунди та розвивати швидкість до 349 км/год.
Британський автовиробник Aston Martin представив серійну версію суперкара Valhalla. Новинка отримала безліч технологій із перегонів "Формули-1". Про це повідомили на сайті бренду.
Aston Martin Valhalla вперше був показаний публіці у 2019 році. Тоді суперкар мав робочу назву AM-RB 003.
Новинка отримала футуристичний дизайн, натхненний болідами "Формули-1" і авіацією. Багато елементів кузова виконують свою функцію.
У розробці Valhalla брали участь пілоти Фернандо Алонсо і Ленс Стролл з команди Aston Martin F1 Team. Завдяки цьому суперкар обіцяє бути дуже швидким на гоночному треку.
Суперкар отримав активне антикрило, яке самостійно змінює свої кут нахилу та висоту. Також зовні є й кілька інших елементів активної аеродинаміки, які заборонені в перегонах.
В інтер'єрі встановлено два невеликих дисплеї, один з яких є панеллю приладів. Для водія та його пасажира передбачено два спортивних сидіння.
Aston Martin Valhalla оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном V8 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1012 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 349 км/год.
Запас ходу на електротязі становить 14 км. Також суперкар здатний генерувати до 600 кг притискної сили на швидкості понад 240 км/год.
Загалом буде побудовано 999 таких суперкарів. Початкова вартість становитиме близько 800 000 доларів.
Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії презентували новий Aston Martin Valour.