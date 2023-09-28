Старий 35-річний Mercedes-Benz пішов з молотка за ціною нового Land Rover Defender (фото)

Mercedes-Benz 560SL був одним із найбільш технологічних і розкішніших родстерів свого часу. Спорткар оснащений великим 227-сильним двигуном V8.

На аукціоні Bring a Trailer продали Mercedes-Benz 560SL 1988 року випуску. За раритетний родстер виручили $80 000 — як за новий Land Rover Defender. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Mercedes-Benz 560SL пофарбований у темно-синій колір Midnight Blue. На вибір доступні два варіанти даху — з м'яким або жорстким верхом.

Родстер пофарбований у темно-синій колір Фото: Bring a Trailer

Автомобіль отримав 15-дюймові легкосплавні колісні диски Gullideckel. Вони взуті в шини Michelin MXV4 розмірністю 205/65.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри з оздобленням із дерева. До списку оснащення входять електричні склопідйомники, центральний замок, круїз-контроль, клімат-контроль і касетна стереосистема.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 560SL оснащений 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 227 к.с. і 279 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Родстер відмінно зберігся і не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 41 840 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали рідкісний гоночний спорткар Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 року.