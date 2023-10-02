Свіжий дизайн і запас ходу 688 км: представлено оновлену Tesla Model Y (фото)

Оновлений електрокросовер Tesla Model Y 2024 модельного року доступний у Китаї за ціною від 36 100 доларів. Новинка здатна розганятися до сотні за 5,9 секунди.

У Китаї презентували оновлений електрокросовер Tesla Model Y 2024 модельного року. Новинка стала ще ефективнішою та швидшою. Про це розповіли на сайті бренду.

Tesla Model Y 2024 модельного року отримала кілька зовнішніх змін. Передній бампер трохи модернізували, збільшивши повітрозабірник.

Електрокросовер отримав 19-дюймові колісні диски зі зміненим дизайном. Вони пофарбовані в чорний колір, як на новій Tesla Model 3.

Електрокросовер поставляється з новими колісними дисками Фото: Tesla

В інтер'єрі також відбулося кілька змін. Тепер контурне підсвічування підтримує 256 різних відтінків, а для замовлення доступний новий варіант оформлення внутрішнього оздоблення з текстильних матеріалів.

Tesla Model Y 2024 модельного року отримала нове контурне підсвічування салону Фото: Tesla

Tesla Model Y 2024 модельного року здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди, що на секунду швидше за поточну модель. Версії Long Range і Performance не отримали змін у прискоренні.

Запас ходу базової модифікації електрокросовера збільшився з 545 до 554 км. Tesla Model Y Long Range здатна проїхати до 688 км на одному заряді.

Вартість Tesla Model Y у Китаї залишиться без змін. Базовий електрокросовер обійдеться у 263 900 юанів (36 100 доларів), версія Long Range у 299 900 юанів (41 100 доларів), а за модифікацію Performance доведеться заплатити 349 900 юанів (47 900 доларів).

Раніше Фокус писав, що компанія Newport Convertible Engineering створила кабріолет на базі Tesla Model S.