Позашляхові шини та передній привід: новий спорткар від Honda підготували до ралі (фото)

Acura Integra від HART візьме участь у перегонах ралі в класі Limited 2WD. Ліфтбек отримав кілька модифікацій, але багато в чому схожий із серійною версією моделі.

П'ятидверний ліфтбек Acura Integra отримав версію для перегонів ралі. Болід створила команда HART (Honda of America Racing Team). Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Acura Integra візьме участь у перегонах класу Limited 2WD. До участі допускаються тільки моделі з переднім або заднім приводом.

Ліфтбек від HART отримав кілька модифікацій, включно зі збільшеним дорожнім просвітом. Також на капоті встановлено додаткову світлотехніку для вечірніх і нічних етапів ралі.

Спереду з'явилася додаткова світлотехніка Фото: instagram.com/hart_rally

Усередині встановлено каркас безпеки для захисту водія і його штурмана. Крім цього автомобіль полегшили, позбувшись непотрібних деталей.

Автомобіль став трохи легшим Фото: instagram.com/hart_rally

Суперниками Acura Integra від HART стануть Subaru BRZ, Ford Fiesta ST і Lexus IS350. Усі ці боліди близькі до серійних моделей, але мають деякі модифікації.

У класі Limited 2WD двигуни з турбонаддувом мають обмеження за об'ємом 1,6 л. Саме тому для складання не було обрано заряджену версію Acura Integra Type S.

Acura Integra оснащена 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 200 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором.

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