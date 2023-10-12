Українські майстри побудували вражаючий шестиколісний "Гелендваген" для США (відео)

Mercedes G-Class 2016 року перетворили на шестиколісний пікап. Він отримав шини з підкачкою, а його салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном.

В Україні втілили в життя цікавий проект. Житомирські майстри відтворили легендарний шестиколісний Mercedes G-Class. Про це пише сайт ТопЖир.

Дизайн витриманий у стилістиці Brabus Фото: скриншот / YouTube

Шестиколісний "Гелендваген" створений на замовлення американця українського походження. Він володіє транспортною компанією і в його гаражі вже є Ferrari 488, Porsche 911 GT3, Mercedes S-Class і Lamborghini Aventador SVJ.

Позашляховик отримав шини з підкачкою і портальні мости Фото: скриншот / YouTube

За основу взяли Mercedes-AMG G63 2016 року. Його подовжили, додали оздоблений деревом кузов і третю вісь.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: скриншот / YouTube

Передня частина взята від більш сучасного Mercedes-AMG G63 2022 року. Авто тюнінгували в стилістиці Brabus — з опуклим капотом і без хромованих деталей. Також з'явилися карбонові розширювачі арок і шноркель.

На другому ряду стало просторіше Фото: скриншот / YouTube

Звісно ж, збільшено кліренс, додано фірмові портальні мости Mercedes і величезні позашляхові шини з підкачкою. Усі роботи виконані дуже ретельно.

Салон "Гелендвагена" оздоблено жовтою шкірою Nappa, алькантарою і карбоном, а підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce. Також посилено шумоізоляцію. Сидіння другого ряду змістили назад, що збільшило простір для ніг.

Це далеко не перший подібний проєкт від майстрів із Житомира. Раніше вони створювали як шестиколісні "Гелендвагени", так і екстремальні Mercedes-AMG G63 4x4².

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