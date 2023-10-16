Бестселери-рекордсмени: наймасовіші автомобілі всіх часів та народів (фото)

Найбільшою популярністю в автомобілістів користувалися недорогі моделі з доволі простою конструкцією. Наймасовіші з них розходилися багатомільйонними тиражами.

Перші автомобілі були недешевим штучним товаром, проте винахід конвеєрного складання дозволив перейти до створення масових "народних" моделей. Їх випускали мільйонами, а невисока ціна робила такі авто дуже популярними серед небагатих громадян. Фокус розповість про найпопулярніші авто в історії.

5 місце Citroen 2CV (1948-1990) — 5 114 961 авто

Citroen 2CV Фото: Stellantis

Citroen 2CV має прогресивне передньопривідне компонування з опозитним двигуном, але при цьому вражає простотою конструкції. Наприклад, на ранніх моделях заради зниження вартості ставили один ліхтар. Citroen 2CV підкуповував не тільки невисокою ціною, а й економічним двигуном, і м'якою підвіскою, що давала змогу провезти бездоріжжям кошик із яйцями в багажнику, не розбивши жодного з них.

4 місце. Mini (1959 — 2000) — 5 505 874 авто

Міні Фото: Wikipedia

Класичний Mini зробив переворот у сегменті міських авто. За довжини трохи більше 3 метрів він вміщував чотирьох. Його компонування з переднім приводом і поперечним розташуванням двигуна стало традиційним для всіх авто бюджетного і середнього класу. А ще Mini радував своєю керованістю і навіть тричі виграв ралі Монте-Карло.

3 місце. Renault 4 (1961-1992) — 8 135 424 авто

Renault 4 Фото: Renault

Renault 4 — перша передньопривідна модель французького бренду. Автомобіль випускали в 15 країнах світу. Він зарекомендував себе, як дуже міцний і витривалий, а високий кліренс і довгохідна підвіска давали йому змогу впевнено почуватися навіть на бездоріжжі. Незабаром у Renault 4 з'явиться сучасний наступник з електромотором.

2 місце. Ford T (1908-1927) — понад 15 000 000 авто

Ford T Фото: Mecum

Саме у Генрі Форд народилася ідея перевести заводи на конвеєрне складання, тож не дивно, що Ford T став першим масовим авто у світі. У нього проста конструкція і скромний 23-сильний мотор, але модель була дешевою і невибагливою. Поступово її вартість зменшили з 900 до 260 доларів, тож Ford T став доступним навіть робітничому класу. Не дивно, що американці кажуть: Генрі Форд посадив Америку на колеса.

1 місце. Volkswagen Beetle (1938-2003) — 21 529 464 авто

Volkswagen Beetle Фото: Volkswagen

Volkswagen Beetle — абсолютний рекордсмен і його досягнення навряд чи вдасться повторити. Обтічне задньомоторне авто Фердинанд Порше створив на замовлення Адольфа Гітлера наприкінці 30-х і після Другої світової війни від нього хотіли відмовитися, як від безперспективного.

Однак "Жук" не просто довів свою життєздатність, а й став масовим і культовим — його випускали в 15 країнах світу. На базі Beetle створили ціле сімейство авто — від мікроавтобуса VW T1 до спортивного Porsche 356.

Успіх цих автомобілів складно повторити. Звісно, у сучасному світі є масові моделі — приміром, Toyota Corolla розійшлася тиражем у 50 мільйонів, а Volkswagen Golf — майже 40 мільйонів. Утім, у них регулярно змінювалися покоління: сучасний VW Golf не має нічого спільного з моделлю першої генерації тоді, як його предок "Жук" за 65 років майже не змінився.

Раніше Фокус розповідав, що своє 70-річчя святкує одна з наймасовіших спортивних моделей у світі — Chevrolet Corvette.

Також ми писали, що Ford припинив випуск однієї з найпопулярніших своїх моделей.