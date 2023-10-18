Два колеса та п'ять посадкових місць: у США представили інноваційний електрокар (відео)

Електрокар SHANE отримав інноваційну конструкцію з двома колесами. Новинка може самостійно їздити по дорогах за допомогою штучного інтелекту.

Творець оригінального ховерборда китайсько-американського походження Шейн Чен представив унікальний електромобіль SHANE. У моделі тільки два колеса, але інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Найбільші автовиробники створюють безліч електромобілів, які багато в чому схожі на традиційні електромобілі. Шейн Чен вирішив піти іншим шляхом, повністю змінивши концепцію електричного транспортного засобу.

SHANE отримав обтічний кузов і компактні габарити, які можна порівняти з невеликим кросовером. Новинка обіцяє виняткову ефективність, безпеку та внутрішній простір для п'яти осіб.

Головною особливістю SHANE є два великих колеса, які відповідають за керування електромобілем. Завдяки такому рішенню авто здатне розвертатися на місці як танк.

Електрокар SHANE здатний розвертатися на місці Фото: SHANE

Електрокар залишається стійким завдяки зміщенню центру ваги щодо коліс. Навіть при різкому розгоні або гальмуванні кузов залишається у вихідному положенні.

Також колеса отримали регенеративні амортизатори, які можуть перетворювати демпфуючі рухи в енергію для акумулятора. Це дає змогу збільшити запас ходу між зарядками.

Усередині немає керма і педалей Фото: SHANE

Позаду встановлено активний спойлер, який підіймається під час гальмування або досягнення певної швидкості. Замість бічних дверей для посадки всередину передня частина авто зсувається вгору.

Позаду встановлено активний спойлер Фото: SHANE

Усередині немає керма і педалей для керування автомобілем. Замість цього передбачено спеціальний пульт, який розташований між передніми пасажирами.

Характеристики SHANE поки що залишаються в секреті. Також невідомо, чи надійде модель у серійне виробництво.

Раніше Фокус писав, що на Японській виставці мобільності 2023 року представлять інноваційний електромобіль THK LSR-05.