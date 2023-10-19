У стилі орігамі: Nissan презентував оригінальне авто для Instagram-блогерів (відео)

Електромобіль Nissan Hyper Punk вирізняється незвичайним дизайном у стилістиці орігамі. Салон кросовера перетворено на мобільну студію для Instagram-блогерів.

Опубліковано перші зображення Nissan Hyper Punk. Оригінальний електричний кросовер презентують на виставці Japan Mobility Show в Токіо разом із ще кількома концепткарами японської марки. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

23-дюймові диски отримали діодне підсвічування Фото: Nissan

Новий Nissan Hyper Punk — компактний електричний кросовер із незвичайним дизайном. Стилісти японської марки надихалися мистецтвом оригамі, тому в дизайні — безліч граней. Навіть оптика є гранованою, а 23-дюймові диски прикрашені трикутним діодним підсвічуванням. Двері піднімаються вгору.

Двері електрокара піднімаються вгору Фото: Nissan

Грані панують і в салоні Nissan Hyper Punk. Кросовер отримав прямокутне кермо і три дисплеї на передній панелі, а будь-які кнопки відсутні.

Інтер'єр перетворили на мобільну студію для Instagram-блогерів. Електромобіль Nissan отримав камери для зйомок у салоні та навколо авто.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Nissan

Крім того, блогери зможуть організувати онлайн-стрім, використовуючи точку Wi-Fi і підключивши свої гаджети. А в підголівники крісел вмонтовані датчики, здатні визначати настрій людини і підбирати відповідне підсвічування салону і музику для стріму.

Характеристики Nissan Hyper Punk поки що не розкривають. Відомо тільки, що електрокросовер забезпечений функцією двонаправленої зарядки, тобто може живити електрикою різні прилади.

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