Новий Ford Transit отримає екстремальну позашляхову версію для активного відпочинку (фото)

Ford Transit Custom отримає позашляхові шини та обвіс, а його кліренс суттєво збільшать. Фургон буде доступний у гібридній версії.

У Ford Transit Custom 2024 з'явиться нестандартний варіант 4X4. Фургон підготують до бездоріжжя і він буде призначений для любителів активного відпочинку. Про це повідомляється на сайті Motor.es.

Незвичайний тюнінг Ford Transit Custom готують в ательє Loder1899 — перший автомобіль має бути готовий на початку 2024 року. Фургону збільшать кліренс одразу на 80 мм і додадуть захисний пластиковий обвіс. Спереду з'являться дуги і додаткова оптика, а на даху — багажник.

Тюнінг Ford Transit виконують в ательє Loder1899 Фото: Motor.es

Крім того, новий Ford Transit отримає 18-дюймові сталеві диски з позашляховою гумою розміром 255/55 R18. Для встановлення шин знадобилися розширювачі арок.

Також тюнінг Ford Transit Custom торкнеться ходової — підвіску посилять для бездоріжжя. Усі фургони будуть повнопривідними.

Ford Transit Custom 4X4 буде запропоновано з 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем і в 224-сильній гібридній версії з 2,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором. Гібрид здатний проїхати до 90 км в електричному режимі.

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