Екстравагантний спортсмен: представлений найпотужніший і найшвидший Mercedes S-Class (фото)

Mercedes-AMG S63 від Mansory оснащений 880-сильною гібридною установкою. Спортивний седан здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 320 км/год.

У Mercedes S-Class W223 з'явилася нова надпотужна версія. Її створили в німецькому ательє Mansory, відомому своїми екстравагантними проектами. Фото і подробиці моделі з'явилися на його сторінці в Instagram.

Седан отримав карбонові обвіс і спойлер Фото: Mansory

За основу для доопрацювання взяли заряджений Mercedes-AMG S63 E-Performance, який не можна назвати повільним. Потужність його гібридної установки (вона складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо і електромотора) підняли з 802 до 880 к. с., а піковий крутний момент зріс з 1430 до 1490 Нм.

Спортивний седан Mercedes здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 320 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Mercedes S-Class в історії. Водночас гібрид, що підзаряджається, витрачає лише 8,2 л/100 км у змішаному циклі і навіть може проїхати близько 30 км в електричному режимі.

Тюнінг Mercedes-AMG S63 E-Performance торкнувся і зовнішності — вона доопрацьована в традиційному стилі Mansory. З'явилися карбонові решітка радіатора, капот обвіс і спойлер, а також 22-дюймові ковані диски FD.15.

Потужність гібридної установки зросла до 880 сил Фото: Mansory

Салон Mercedes не показали і крізь синє тоноване скло його не розгледіти. Як правило, в оздобленні Mansory використовують шкіру яскравих кольорів і карбон.

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