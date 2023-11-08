Які вживані кросовери з пробігом купують українці: найпопулярніші моделі жовтня

За жовтень у сегменті вживаних кросоверів лідером став бренд Nissan. Також мали неабиякий попит серед українців моделі Volkswagen і Toyota.

В Україні за жовтень збільшилися продажі вживаних автомобілів, але в сегменті кросоверів інша ситуація. За місяць придбали лише 25,3 тисячі таких авто. Рейтинг опублікували на маркетплейсі AUTO.RIA.

За жовтень українці купили приблизно на тисячу менше вживаних кросоверів, ніж за минулий місяць. Їхня частка на вторинному ринку становить 24,3%.

Серед автовиробників у цьому сегменті домінує Nissan (2475 авто). Друге місце за продажами посів Volkswagen (2005 авто). На третій позиції розташувався бренд Toyota (1863 авто).

BMW X5 став лідером у сегменті вживаних кросоверів Фото: BMW

Топ 15 найпопулярніших кросоверів з пробігом в Україні за жовтень:

BMW X5 — 953 авто. Volkswagen Tiguan — 911 авто. Hyundai Tucson — 849 авто. Nissan Qashqai — 811 авто. Mitsubishi Outlander — 799 авто. Toyota RAV4 — 687 авто. Volkswagen Touareg — 651 авто. Nissan Rogue — 644 авто. Audi Q5 — 635 авто. Mazda CX-5 — 603 авто. Hyundai Santa Fe — 579 авто. Kia Sportage — 577 авто. Audi Q7 — 555 авто. Honda CR-V — 526 авто. Ford Escape — 422 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найпопулярніші електромобілі в Україні за жовтень.