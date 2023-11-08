Молодший брат Land Cruiser: Toyota готує новий компактний позашляховик (фото)

Новий рамний позашляховик буде компактнішим за Toyota Land Cruiser, але отримає рамну конструкцію і повний привід. Land Cruiser FJ можуть представити вже у 2024 році.

Toyota розробляє новий компактний позашляховик, який може стати наступником моделі FJ Cruiser. Новинка отримає ретродизайн і повний привід. Про це повідомили на сайті HotCars.

Toyota зареєструвала товарний знак Land Cruiser FJ. Саме таку назву може отримати новий компактний позашляховик.

Toyota FJ Cruiser було знято з виробництва у 2023 році. Позашляховик мав великий попит у 2000-х роках, але потім модель втратила конкурентоспроможність.

Вперше про "молодшого брата" Toyota Land Cruiser 250 стало відомо під час презентації моделі. Тоді було показано два силуети ще невідомих позашляховиків, одним з яких може виявитися наступник FJ Cruiser.

Toyota Land Cruiser FJ конкуруватиме з Ford Bronco, Jeep Wrangler і Land Rover Defender Фото: HotCars

Найімовірніше, нова модель отримає ретродизайн і буде заснована на рамній платформі. Вона складе конкуренцію Ford Bronco, Jeep Wrangler і Land Rover Defender.

Однією з особливостей позашляховика може стати наявність повністю електричної силової установки. Проте буде запропоновано й версії з ДВЗ.

Очікується, що новинку представлять не раніше 2024 року. Вона може надійти у виробництво на початку 2025 року.

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