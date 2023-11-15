Renault представили стильний бюджетний електромобіль за 20 000 євро (фото)

Новий Renault Twingo буде витриманий у дусі оригінальної моделі 1992 року. Для електрокара готують силову установку з дуже низьким енергоспоживанням.

На мініатюрний Renault Twingo чекає перезапуск — він повернеться на ринок у 2026 році у форматі електромобіля. Прототип моделі показали на презентації нового електричного підрозділу Renault Ampere, повідомляє видання Autocar.

Хетчбек отримає енергоефективну силову установку Фото: carscoops.com

Концепт-кар виконаний у дусі найпершого Renault Twingo 1992 року. У нього такий самий силует із більшим кутом нахилу лобового скла і великі напівкруглі фари (але з сучасною світлодіодною оптикою). Втім, електромобіль Renault Twingo все ж дещо більший за свого предка і є п'ятидверним.

Поки що подробиць моделі небагато. Новий Renault Twingo стане одним із найдоступніших електромобілів на ринку. Він коштуватиме приблизно від 20 000 євро, тобто кине виклик Citroen e-C3.

Базова версія моделі коштуватиме 20 000 євро Фото: carscoops.com

Здешевити електромобіль Renault Twingo допоможе нова платформа AmpR Small від нового Renault 5. Вона включає ефективну силову установку з дуже низьким (10 кВт∙год на 100 км) енергоспоживанням. Це дасть змогу встановити більш компактну і недорогу батарею. Виробництво хетчбека налагодять на підприємстві в місті Нове Мєсто (Словенія).

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