Автопілот і запас ходу 870 км: дебютував недорогий електрокар від Geely і Volvo (фото)
Електромобіль Zeekr 007 кине виклик Tesla Model 3. Недорогий седан D-класу запропонують у версіях потужністю 415 і 636 сил.
У Китаї на автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Zeekr 007. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 229 900 юанів ($31 730). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Zeekr 007 — четверта модель від нового бренду Geely і Volvo. Основним її конкурентом стане седан Tesla Model 3.
Новий Zeekr 007 вирізняється елегантним обтічним дизайном з похилим дахом і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки виконані висувними.
Габарити Zeekr 007 2024:
- довжина — 4865 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1450 мм;
- колісна база — 2928 мм.
У салоні встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і величезний 15,5-дюймовий тачскрін. Дані проектуються на лобове скло. Серед опцій є акустика з 21 динаміками та автопілот.
Електромобіль запропоновано в задньопривідній 415-сильній і повнопривідній 636-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 5,4 і 2,84 с, відповідно.
На вибір запропоновано версії із запасом ходу 688 і 870 км. Ємність батарей не розголошують, але відомо, що 800-вольтна архітектура дає змогу надшвидко заряджати — поповнити запас ходу на 610 км можна всього за 15 хвилин.
Між іншим, автомобілі Zeekr уже є в Україні — нещодавно до нас привезли потужний електричний мінівен.
Також Фокус розповідав про надпотужний 1300-сильний Zeekr.