Розбитий суперкар Lamborghini пішов з молотка за $1,35 мільйона (відео)

Lamborghini Countach розбили на зйомках блокбастера "Вовк з Уолл-стріт" і вирішили не відновлювати. Суперкар оснащений 455-сильним V12 і до аварії міг розвивати 295 км/год.

В Абу-Дабі (ОАЕ) на аукціоні Bonhams продали розбитий Lamborghini Countach 1989 року. За авто після ДТП віддали 1,35 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Суперкар вирішили не відновлювати Фото: bonhams.com

Суперкар Lamborghini Countach зараз дуже цінується колекціонерами, але авто в хорошому стані можна знайти і за 500 000 доларів. Утім, ця машина — особлива.

Річ у тім, що Lamborghini Countach розбили на зйомках знаменитого фільму "Вовк з Волл-стріт". Нагадаємо, за сюжетом герой Леонардо ді Капріо Джоржан Белфорт сідає за кермо суперкара в стані наркотичного сп'яніння і потрапляє в ДТП.

Lamborghini Countach оснащений 455-сильним V12 Фото: bonhams.com

Для більшої реалістичності режисер Мартін Скорсезе вирішив понівечити справжній Lamborghini, а не його копію. Після зйомок машину вирішили не відновлювати.

Випущено тільки 657 таких купе Фото: bonhams.com

Спочатку Lamborghini Countach планували продати за 1,5-2 мільйони доларів, проте на аукціоні не знайшлося охочих викласти за розбитий суперкар таку суму. У комплекті з авто новий власник отримав реквізит зі зйомок, постери фільму і спеціальну дошку з автографами Леонардо ді Капріо, Марго Роббі і Мартіна Скорсезе.

Суперкар Lamborghini Countach належить до фінальної версії моделі 25th Anniversary. Загалом випущено 657 таких купе з 455-сильним V12, здатних розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

До речі, нещодавно в ОАЕ просто в пустелі виявили покинутим такий самий Lamborghini Countach.

Також Фокус повідомляв, що в Україні продається саморобний суперкар Lamborghini.