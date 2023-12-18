Наступник Prado і Passat B9: головні автомобільні новинки 2023 року (фото)

У нинішньому році на ринок вийшли нові кросовери, седани і суперкари. Серед основних новинок року — преміальні BMW 5 Series і Mercedes E-Class, нове покоління VW Passat і рамний Toyota Land Cruiser 250.

2023 рік, що минає, виявився багатим на автомобільні новинки. Побачили світ десятки цікавих моделей найрізноманітніших класів, причому далеко не всі вони були трендовими електромобілями — вистачало і авто з двигунами внутрішнього згоряння. Фокус вибрав найважливіші нові авто 2023 року.

BMW

BMW 5 серії Фото: BMW

Седан BMW 5 Series став більшим і кардинально змінився зовні — у дизайні тепер переважають грані. У салоні на передній панелі з'явився широкий вигнутий дисплей. Поряд із бензиновими, дизельними та гібридними модифікаціями вперше з'явився електрокар i5.

Cadillac

Cadillac Escalade IQ Фото: General Motors

Світ перевернувся — новий Cadillac Escalade став електрокаром. Величезний 5,7-метровий позашляховик зберігає масивний дизайн і три ряди сидінь всередині (будуть доступні версії на 7 і 8 місць). 760-сильна установка дасть змогу розганятися до сотні менш ніж за 5 с, а запас ходу становитиме 725 км.

Citroen

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C3 — бюджетний електромобіль вартістю від 20 000 євро. Компактний крос-хетчбек із високим кліренсом виконаний у новому фірмовому стилі. Він отримав мотор на 113 сил, а її запас ходу досягає 320 км. Citroen e-C3 стане основою для цілого сімейства доступних електрокарів концерну Stellantis.

Dacia

Фото: Dacia

Бюджетний кросовер Dacia Duster змінився зовні і побудований на новій платформі. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Об'єм багажника зріс до 472 л. З лінійки зник дизель, але з'явилися нові турбомотори на 100 і 130 к. с., а також 140-сильний гібрид.

Hyundai

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Santa Fe здивував абсолютно новим незграбним дизайном і став сучаснішим всередині. Серед опцій з'явилися сканер відбитків пальців і система дезінфекції салону. Модель вийде на ринок у бензинових і гібридних версіях потужністю до 280 к. с.

Kia

Kia EV9 Фото: Kia

Новий флагманський Kia EV9 — великий сімейний електрокросовер. У нього рубаний дизайн і дуже просторий салон, а дзеркала заднього виду можна замінити камерами. На вибір запропонують модифікації на 6 і 7 місць потужністю до 380 сил і з запасом ходу до 540 км.

Lamborghini

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Revuelto — гібридний наступник Aventador. Повнопривідне купе зберегло атмосферний V12, але його доповнили гібридною установкою. Результат — 1000 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class став більшим і виразнішим на вигляд, а всередині встановили одразу три дисплеї на передній панелі. У мультимедійну систему вшили Zoom, Tik-Tok і навіть гру Angry Birds. Автомобіль може самостійно паркуватися без водія в салоні. Електричного варіанта в лінійці немає, але всі доступні версії (потужністю до 375 к. с.) є гібридами.

Mitsubishi

Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi L200 залишається рамною моделлю старої школи, але з часом може отримати гібридні і навіть електричні версії. А поки що пікап запропоновано з турбодизелями потужністю 150-204 к. с. В основі авто лежить платформа Nissan Navara.

Peugeot

Peugeot e-3008 Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008 змінив імідж — став яскравим купе-кросовером з аркоподібним дахом. Мало того, вперше у моделі з'явилися електричні версії e-3008 потужністю 210-320 к. с. із запасом ходу до 700 км. Бензинові двигуни будуть доступні тільки в складі гібридних установок.

Рено

Renault Scenic Фото: Renault

Renault Scenicповернули на ринок, але тепер це не мінівен, а кросовер, причому електричний. 4,5-метрова модель простора всередині і має великий 545-літровий багажник. На вибір запропонують версії потужністю 170 і 220 к. с., а запас ходу досягне 610 км.

Renault Rafale Фото: Renault

Renault Rafale — новий флагманський купе-кросовер, який змінить модель Koleos. 4,7-метрове авто стане доступнішою альтернативою BMW X4. Усі версії моделі будуть гібридними: спочатку дебютував 200-сильний передньопривідний кросовер, а пізніше з'явиться повнопривідна модифікація на 300 сил.

Skoda

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Skoda у 2023 році оновила одразу дві своїх флагманських моделі. Кросовер Kodiaq другого покоління має солідніший вигляд, став більшим і просторішим, а об'єм його багажника зріс до 910 л у п'ятимісній конфігурації. Як і раніше, доступний і семимісний варіант. Модель доступна в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю від 150 до 204 к. с.

Skoda Superb Фото: Skoda

Новий Skoda Superb, як і раніше, пропонують у кузовах ліфтюек і універсал. Він вийшов елегантнішим і став більш обтічним. Двигуни спільні з Kodiaq, хоча у Superb є і більш потужна 265-сильна версія.

Subaru

Subaru Forester Фото: Subaru

Новий Subaru Forester змінився зовні, а в його салоні з'явився великий тачскрін. Збільшені розміри додали внутрішнього простору і збільшили багажник. Під капотом залишилася 2,5-літрова опозитна четвірка на 180 к. с.

Toyota

Toyota Land Cruiser 250 Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 250 — довгоочікуваний наступник Prado. Його зовнішність виконана в ретро-стилі, а ось салон, навпаки, став сучаснішим — з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Модель зберегла 2,8-літровий 204-сильний турбодизель, а ось на зміну бензиновому V6 прийшли 2,4-літровий турбомотор на 281 к. с. і 326-сильна гібридна установка.

Volkswagen

Volkswagen Passat B9 Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat B9 запропонований виключно в кузові універсал з величезним 690-літровим багажником. У салоні з'явився величезний тачскрін, а базова комплектація тепер охоплює тризонний клімат-контроль і камеру. Палітра моделі охоплює бензинові, дизельні та гібридні версії потужністю від 150 до 272 к. с.

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan також змінив покоління і став схожим на хетчбек Golf. Хоча за габаритами кросовер можна порівняти з попередником, салон став просторішим, а об'єм багажника зріс до 652 л. Як і Passat, автомобіль пропонують у модифікаціях потужністю до 272 сил.

Volvo

Volvo EX30 Фото: Volvo

Новий Volvo EX30 — недорогий 4,2-метровий електрокросовер вартістю від 36 000 євро. Авто вирізняється стриманим дизайном і мінімалістським інтер'єром. На вибір запропоновані задньопривідна 272-сильна і повнопривідна 428-сильна версії, а запас ходу може досягати 480 км.

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