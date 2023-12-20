Ціна 25 000 євро і запас ходу 400 км: розкрито подробиці електрокара Renault 5 (відео)

Новий Renault 5 дуже нагадує знаменитого предка 1972 року. Бюджетний електромобіль оснастять 136-сильним мотором, а його запас ходу досягне 400 км.

З'явилася нова інформація про відроджений Renault 5. Компактний електромобіль офіційно представлять 26 лютого на автошоу в Женеві. А поки що на сайті французького автовиробника розкрили подробиці авто і опублікували його тизери.

Електрокар оснастять 136-сильним мотором Фото: Renault На капоті встановлено індикатор заряду батареї Фото: Renault

Електромобіль Renault 5 E-Tech (саме так назвуть авто) — це компактний хетчбек В-класу довжиною 3,92 м. На фото та відео видно, що він зберіг стиль передсерійного концепт-кара і дуже нагадує оригінальний Renault 5 1972 року.

Раніше Renault 5 E-Tech розсекретили на патентних зображеннях Фото: WIPO

Як і знаменитий предок, новий Renault 5 E-Tech відрізняється рубаним дизайном, та й силуетом він схожий. У нього короткі звіси кузова, великі фари і тоненькі ліхтарі. Водночас є і сучасні "фішки" на кшталт індикатора заряду батареї на капоті. До слова, раніше з'явилися патентні зображення авто.

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Електрокар Renault 5 E-Tech побудують на платформі AmPRSmall і оснастять 136-сильним мотором. Першою на ринок вийде версія з батареєю на 52 кВт∙год і запасом ходу 400 км.

Пізніше з'явиться базовий варіант за 25 000 євро з батареєю ємністю 40 кВт∙год. Крім того, згодом з'явиться 218-сильний спортивний варіант від Alpine. Усі Renault 5 E-Tech отримають функцію двонаправленої зарядки — можна буде живити від авто електрообладнання або навіть будинок.

До слова, це буде не найдешевший електромобіль Renault — готується і модель за 20 000 євро.

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