У Європі помітили рідкісний тюнінгований Rolls-Royce на українських номерах (фото)

Тюнінг Rolls-Royce Phantom виконали в ательє Mansory. Седан отримав обвіс і став потужнішим, а його салон оздоблений шкірою, деревом і карбоном.

У Братиславі сфотографували на паркінгу дуже рідкісний Rolls-Royce Phantom у тюнінгу Mansory. Таких авто випустили лише кілька десятків одиниць. Примітно, що в ексклюзивного седана київські номери. Про це пише сайт ТопЖир.

Mansory Conquistador (саме так назвали проєкт) випускали з 2007 по 2017 роки. Він створений на базі Rolls-Royce Phantom і новим коштував майже 550 000 євро.

Седан отримав обвіс, а потужність його двигуна збільшили до 498 сил Фото: supercars_ua

Від стандартного Rolls-Royce Phantom варіант Mansory Conquistador відрізняється тоненькими фарами та аеродинамічним обвісом. Крім того, йому пропонували особливі колісні диски діаметром до 24 дюймів.

Салон Mansory Conquistador вручну обшивали дорогою шкірою, також в оздобленні присутні дерево і карбон. Крім того, встановлено іншу мультимедійну систему, а ступінь тонування скла можна змінювати натисканням кнопки.

Тюнінг Rolls-Royce Phantom від Mansory торкнувся і двигуна. Потужність 6,75-літрового V12 збільшили до 498 к. с., а піковий крутильний момент — до 780 Нм. З 6-ступінчастим автоматом седан здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 270 км/год.

Mansory Conquistador фотографували в Києві ще 2010 року Фото: topgir.com.ua

За даними ТопЖиру, цей Mansory Conquistador з'явився в Києві понад 10 років тому. Зокрема, авто фотографували в центрі столиці ще 2010 року.

До речі, нещодавно в Нідерландах потрапив у ДТП Porsche 911 на київських номерах.

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