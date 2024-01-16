Нові рекорди та цікаві тренди: яким був 2023 рік для українського авторинку

Для українського ринку другий рік повномасштабної війни виявився складним, але, водночас, окремі його сегменти продемонстрували рекордне зростання.

Авторинок України навіть під час повномасштабної війни здатний здивувати. За 2023 рік у нашій країні вперше поставили на облік 275 тис. нових і старих легкових автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Рекордне зростання і попит на преміум

Продажі нових авто в Україні продемонстрували рекордне зростання одразу на 60,6% порівняно з 2022 роком — реалізовано майже 61 тис. машин. Цікаво, що майже 42% із них (понад 25 тис.) придбали в столичному регіоні — Києві та Київській області. Приблизно 41 тис. машин купили фізичні особи, а 20 тис. — юридичні.

Renault Duster — найпопулярніша нова модель 2023 року Фото: Renault

Ще однією цікавою тенденцією 2023 року стало різке зростання (у 2 рази) попиту на авто преміум-класу. За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, частка цього сегменту на ринку досягла 20% (13,3 тис. авто) — це ще один рекорд.

У новому сегменті з великим відривом лідирує Toyota. Друге місце посідає Renault, а третє — Volkswagen.

ТОП 10 автобрендів в Україні за 2023 рік:

Toyota — 10 197 проданих авто (зростання 47%). Renault — 5 790 (+46%). Volkswagen — 5 627 (+147%). Skoda — 4 938 (+75%). BMW — 4 128 (+139%). Hyundai — 2 945 (+29%). Mercedes-Benz — 2 543 (+52%). Suzuki — 2 396 (+192%). Mazda — 2 252 (+237%). Nissan — 1 975 (+75%).

До трійки лідерів авторинку увійшов електромобіль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Як і раніше, українці віддають перевагу кросоверам — на них припадає три чверті продажів. Найпопулярніші моделі — як і раніше Renault Duster і Toyota RAV4. Водночас, вперше в історії українського авторинку до трійки лідерів увійшов електрокар — Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік:

Renault Duster — 5 445 проданих авто. Toyota RAV4 — 2 934. Volkswagen ID.4 — 2 655. Mazda CX-5 — 1 647. Hyundai Tucson — 1 494. Toyota Land Cruiser Prado — 1 480. Suzuki Vitara — 1 308. Skoda Kodiaq — 1 307. Skoda Octavia — 1 293. Toyota Camry — 1 221.

Істотне зростання також було зазначено в сегменті нових вантажних авто (11,3 тис. шт., +65%) і автобусів (1 701 шт., +86%).

Прогнозоване падіння в уживаному сегменті

Продажі вживаних авто в Україні, навпаки, впали одразу на 45% — першу реєстрацію пройшли 214,4 тис. машин. Втім, це легко пояснюється тим, що у 2022 році на кілька місяців скасували плату за розмитнення авто, що призвело до буму на ринку. Незважаючи на це, старих машин все одно продають більше, ніж нових.

Як і раніше, найбільшим попитом серед українців користуються вживані Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

Volkswagen Golf лідирує у вживаному сегменті Фото: Volkswagen

Найбільш продавані вживані авто в Україні за 2023 рік:

Volkswagen Golf — 16 123 шт. Renault Megane — 14 392 шт. Skoda Octavia — 10 261 шт. Volkswagen Passat — 8 543 шт. Nissan Leaf — 5 190 шт. Ford Focus — 4 646 шт. Nissan Qashqai — 4 339 шт. Volkswagen Touran — 4 181 шт. Volkswagen Tiguan — 4 075 шт. Audi A4 — 3 940 шт.

Електромобілі популярні як ніколи

Найбільше зростання продемонстрували продажі електромобілів — вони збільшилися одразу в 2,8 рази. Блекаути не злякали українців і було продано 37,8 тис. електрокарів — це абсолютний рекорд для нашої країни. Цікаво, що 20% з них — нові.

Тренд 2023 року — китайські електромобілі, які привозять як новими, так і вживаними. 81% авто з Китаю в Україні за 2023 рік — електрокари. Важливо, що здебільшого везуть не моделі місцевих виробників, а зібрані в Піднебесній Volkswagen і Honda.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електрокаром в Україні Фото: Фокус

Утім, лідерство в сегменті все ж зберіг Nissan Leaf, хоча Volkswagen ID.4 наблизився до нього.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2023 рік:

Nissan Leaf — 5 228 проданих авто (нових і вживаних). Volkswagen ID.4 — 4 395. Tesla Model 3 — 3 291. Volkswagen e-Golf — 3 273. Tesla Model Y — 2 217.

55% опитаних представників автогалузі вважають 2023 рік успішним Автобізнес прогнозує збереження поточної ситуації на ринку у 2024 році

Хоча 2023 рік і виявився складним, автобізнес усе ж оцінив його, скоріше, позитивно. Опитування представників галузі, проведене компанією "АвтоНова-Д", показало, що 55% респондентів вважають його успішним, а невдалим — тільки 31%. На 2024 рік 46% опитаних прогнозують збереження поточної ситуації, а 33% — вважають, що очікується невелике зростання.

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