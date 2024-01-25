Тест-драйв MG ZS EV: найдоступніший електромобіль в Україні
Кросовер MG ZS EV — новий електромобіль за ціною вживаної Tesla. Фокус визначив сильні та слабкі сторони бюджетної моделі.
Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди — за 2023 рік вони зросли у 2,8 разів. І якщо раніше переважна більшість електрокарів продавалися уживаними, то тепер істотно збільшилася частка нових авто. Воно й не дивно, адже в електромобілів з пробігом є альтернатива. На ринку запропоновані недорогі нові моделі — такі, як кросовер MG ZS EV, який є найдоступнішим новим електрокаром, офіційно представленим в Україні.
Стриманий і лаконічний — дизайн MG ZS EV
Новий MG ZS EV — електромобіль, виконаний у популярному зараз форматі компактного міського кросовера. Він належить до В-класу, хоча доволі великий, за мірками цього сегмента.
Розміри MG ZS EV 2024:
- довжина — 4 323 мм;
- ширина — 1 809 мм;
- висота — 1 649 мм;
- колісна база — 2 581 мм;
- кліренс — 161 мм.
В електрокара стриманий дизайн зі злегка профільованими боковинами і розширеними колісними арками. Оновлена модель впізнається за відсутністю радіаторної решітки: замість неї — пластикова вставка з гніздом для зарядки (там встановлено роз'єм CCS Combo 2).
Стрілоподібні фари світлодіодні вже в базовій версії, стандартними для всіх MG ZS EV 2024 є і 17-дюймові литі диски з оптимізованою аеродинамікою. Заднє скло прикрите спойлером, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені довгастими ліхтарями.
Просто, але зі смаком — салон MG ZS EV
Зазирнемо всередину. В оздобленні салону в топовій версії Lux використана екошкіра з контрастними червоними швами. Місцями її рельєфна фактура імітує карбон, а на кермі шкіра перфорована. Також присутні сріблясті та чорні глянцеві вставки.
Круглі дефлектори обдування нагадують турбіни. Кермо MG ZS EV скошене знизу і забезпечене напливами в районі хвата рук. Оригінальний вигляд має круглий джойстик вибору режимів їзди.
Новий MG ZS EV отримав цифрову панель приладів. На дисплей можна вивести різноманітну інформацію — наприклад, графіку роботи силової установки, показання бортового комп'ютера або датчиків тиску в шинах.
Великий 10,1-дюймовий тачскрин трохи повернутий до водія. Нова мультимедійна система MG ZS EV працює швидко, а її меню просте і зрозуміле. Передбачені й Android Auto з Apple CarPlay.
Фізичні перемикачі керування аудіо та кліматом на центральній панелі залишилися, що, звісно, радує. Тим паче, що вони великі та зручні в користуванні на дотик. А ось кнопок підігріву сидінь немає і його доводиться вмикати через меню мультимедіа.
Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона, а також роз'ємами USB-A і USB-C. Ящик для рукавичок у MG ZS EV невеликий, а ось відсік у підлокітнику доволі глибокий, хоч і трохи завузький.
Наскільки просторий новий MG ZS EV
Рульова колонка MG ZS EV регулюється тільки за висотою, але зате у водійського крісла в топовій версії є електропривод, тож зручну позицію за кермом знаходжу без зусиль. Передні сидіння м'які та зручні, але хотілося б трохи більше підтримки спини.
Посадка не дуже висока, за мірками кросоверів. Огляд уперед і на всі боки хороший, а от назад — дещо обмежений. Утім, у всіх MG ZS EV 2024 є камера.
Перемістимося на другий ряд. Він напрочуд просторий для авто таких розмірів. У кросовері доволі щедрий простір для ніг і непоганий запас над головою. Щоправда, салон MG ZS EV не надто широкий, тож ззаду все ж комфортніше двом. Для пасажирів передбачені окремі вентиляційні дефлектори, два USB-роз'єми та підлокітник із підстаканниками.
Тепер зазирнемо в багажник, ручка якого захована в логотипі MG. Він у кросовера також немаленький — 448 л у звичайному стані і 1 375 л — якщо скласти задні сидіння. Підлога виконана дворівневою, а під нею — відсіки для дрібної поклажі. А ось запасного колеса немає.
Комплектація MG ZS EV 2024
Електромобіль MG ZS EV непогано оснащений вже в базовій версії — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, підігрів сидінь, камера.
Варіант LUX додає камери кругового огляду, панорамний дах, датчик дощу. У всіх MG ZS EV 2024 6 подушок безпеки, а також є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, моніторингу "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.
Динаміка і запас ходу MG ZS EV
Новий MG ZS EV в Україні доступний у двох варіантах: стандартному 177-сильному з батареєю ємністю 51 кВт∙год та версії Long Range — менш потужний (156 к. с.), але з великою батареєю на 72 кВт∙год. Саме останній варіант було надано на тест.
Кросоверу в принципі вистачає потужності, та й тяги цілком достатньо, адже пристойний крутильний момент у 280 Н∙м доступний з перших обертів мотора. Новий MG ZS EV не назвеш спортивним, але він доволі жвавий у місті, адже розганяється до 50 км/год лише за 3,6 с. Спринт до сотні займає 8,6 с, однак після 100 км/год динаміка помітно погіршується. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 140 км/год.
За даними виробника, електромобіль MG ZS EV з великою батареєю здатний проїхати 440 км без підзарядки. У реальних умовах при міській експлуатації в холодну погоду за 88% заряду батареї залишається 355 км, тобто запас ходу становить близько 400 км.
Силова установка має три режими роботи — Eco, Normal і Sport. Різниця між ними доволі відчутна. У Sport кросовер бадьоріший, але запас ходу знижується на 15 км порівняно з Normal. В Eco, навпаки, авто стає спокійнішим, але додається 5-6 км.
Увімкнений обігрівач "краде" 15 км. На трасі, звісно, енергоспоживання збільшується з 18-20 до 26-27 кВт∙год, тобто реально можна проїхати приблизно 270-275 км.
Від домашньої електромережі електромобіль заряджається щонайменше за 10,5 годин. Підтримується і швидка зарядка потужністю до 92 кВт: у цьому випадку поповнити заряд на 80% можна приблизно за 40 хвилин. Батарея доповнена підігрівом і охолодженням і за ніч простою на морозі електрокар не втрачав жодного відсотка заряду.
Також слід відзначити корисну функцію двонаправленої зарядки. Електрокар може відігравати роль великого павербанка і живити різні прилади струмом потужністю до 2,2 кВт.
Ставка на комфорт
Кросовер MG ZS EV налаштований на комфортну їзду — його м'яка підвіска легко поглинає більшість дорожніх нерівностей. Разом з тим, у поворотах він не надто крениться, адже розташована в днищі батарея знижує центр ваги авто.
Кермо електрокара легке — його можна обертати двома пальцями. Інформативності при цьому у нього небагато. У режимі Sport воно трохи наповнюється вагою, проте зворотного зв'язку, як і раніше, не вистачає.
Також варто зазначити непогану шумоізоляцію салону. Звісно ж, електромотор фактично не чути. Під час їзди трасою всередині тихо і тільки після 110 км/год проявляється шум шин.
Звичайно, гальма електрокара доповнені системою рекуперації. Її інтенсивність можна регулювати. З трьох режимів найбільше припав до душі другий, адже в цьому випадку і уповільнення не різке, і батарея заряджається достатньо.
Ціна MG ZS EV в Україні
Невисока вартість — мабуть, основний козир MG ZS EV. Він коштує від 983 354 гривень, а варіант Long Range у комплектації Lux обійдеться в 1 212 254 гривні. Тобто, це електрокросовер за ціною бензинової моделі на кшталт Skoda Octavia або Nissan Qashqai.
Вердикт Фокусу
Новий MG ZS EV — альтернатива старим електрокарам. Кросовер не вразить ураганною динамікою або відточеною керованістю, але в нього багате оснащення і просторий салон, а версія Long Range має непоганий запас ходу.
Плюси MG ZS EV:
- невисока ціна;
- багате оснащення;
- просторі салон і багажник.
Мінуси MG ZS EV:
- мало відсіків для дрібної поклажі в салоні;
- невисокий кліренс.
Технічні характеристики MG ZS EV:
|Тип двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|156
|Обертальний момент, Нм
|280
|Коробка передач
|1-ступінчастий редуктор
|Привід
|передній
|Запас ходу, км
|440
|Макс. швидкість, км/год
|140
|Розгін 0–100 км/год, с
|8,6
|Ємність батареї, кВт∙год
|72