Очікується в Україні: розкрито подробиці нового Renault Duster 2024 (фото)

Кросовер Renault Duster 2024 став виразнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях.

Новий Duster третього покоління дебютував під маркою Dacia, а версія від Renault з'явиться пізніше. Вона надійде у виробництво в Туреччині з другого кварталу нинішнього року і тепер на сайті автовиробника з'явилися нові фото і подробиці моделі.

Версія від Renault відрізняється дизайном решітки радіатора Фото: Renault

Кросовер Renault Duster 2024 відрізняється від версії під брендом Dacia тільки дизайном решітки радіатора. Його рубаний дизайн набагато виразніший, ніж у попередника.

Салон Renault Duster 2024 не має відмінностей від інтер'єру Dacia, за винятком логотипу французької марки на кермі. Усередині також переважають рубані поверхні, а топові версії отримали віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Об'єм багажника Renault Duster зріс до 472 л.

У топових версіях встановлено два дисплеї Фото: Renault

Новий Renault Duster 2024 року запропонують із трьома двигунами:

1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 100 к. с. із заводським ГБО;

1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 130 к. с. з 48-хвильовою "м'якою" гібридною установкою;

гібрид потужністю 140 к. с. з 1,6-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів.

Модель запропонують у бензинових і гібридних варіантах Фото: Renault

1,2-літровий варіант буде доступний з повним приводом. В Україні новий Duster з'явиться у 2025 році, оскільки спочатку турецьке підприємство працюватиме тільки на внутрішній ринок.

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