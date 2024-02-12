Представлено нового британського конкурента Porsche 911 з двигуном Mercedes (відео)

Суперкар Aston Martin Vantage став яскравішим на вигляд і сучаснішим всередині. Потужність його двигуна збільшили до 665 сил, що дає змогу розвивати 325 км/год.

У Великій Британії презентували новий Aston Martin Vantage. Суперкар пройшов ґрунтовну модернізацію слідом за старшим братом DB12 і надійде у виробництво до кінця першого кварталу 2024 року. Подробиці конкурента Porsche 911 Turbo і Maserati GranTurismo розкрили на офіційному сайті британського бренду.

У купе змінені фари і збільшена решітка радіатора Фото: Aston Martin

Дизайн Aston Martin Vantage витриманий у стилістиці старшого DB12. Купе стало ширшим, йому збільшили решітку радіатора і встановили нові матричні фари. Також з'явилися 21-дюймові диски і повітрозабірники в боковинах.

Салон Aston Martin Vantage повністю змінено Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vantage 2024 зазнав серйозніших змін. Усередині замінено кермо, передню панель, центральну консоль і віртуальний щиток приладів, а також встановлено збільшений 10,25-дюймовий тачскрін. Базове оснащення охоплює 390-ватну акустику з 11 динаміками.

Потужність двигуна зросла до 665 к. с. Фото: Aston Martin

Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо від Mercedes-AMG збільшили до 665 к. с. і 800 Нм. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

Жорсткість кузова Aston Martin Vantage зросла на 29%, а підвіска переналаштована. Суперкар отримав електронний диференціал і адаптивні амортизатори, а за доплату запропоновано карбоново-керамічні гальма.

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