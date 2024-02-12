Раритет за $175 000: класичний заряджений Ford Mustang 45 років простояв у підвалі (фото)

У 1969 році випущено тільки 1537 Ford Mustang Shelby GT500. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.

У США виявлено капсулу часу Ford Mustang 1969 року. Останні 45 років рідкісний автомобіль не експлуатували. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Раритетний спорткар ідеально зберігся Фото: autoevolution.com

Цей Ford Mustang Shelby GT500 подолав лише 42,4 тис. км. Перший власник їздив на ньому 10 років, а в 1979 році вирішив поставити раритетний спорткар в опалювальний підвал. Там машина й простояла до наших днів.

Умови в підвалі були хорошими, тому Ford Mustang чудово зберігся. Його кузов, салон і силовий агрегат у непоганому стані. Автомобіль тільки потрібно помити й відчистити.

Автомобіль оснащений 7,0-літровим V8 Фото: autoevolution.com

Незабаром капсулу часу Ford Mustang Shelby GT500 продадуть. За неї планують виручити 175 000 доларів. Настільки висока ціна зумовлена тим, що Shelby GT500 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang. Загалом випущено тільки 1537 таких купе.

Гонщик і конструктор Керролл Шелбі виконав тюнінг Ford Mustang. Авто оснастили 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності — близько 400 к. с. Потужність занизили, щоб здешевити страховку на авто.

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП Shelby GT500 здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути швидкість понад 200 км/год. До того ж доопрацьовано підвіску та гальма авто і встановлено самоблокувальний диференціал.

В автомобіля багата комплектація Фото: autoevolution.com

Shelby GT500 відрізняється від Ford Mustang 1969 року дизайном передньої частини. Саме в цього авто рідкісний зелений колір і біле оздоблення салону.

Також у спорткара практично максимальна комплектація — є кондиціонер, радіо, електросклопідйомники і підсилювач керма.

До речі, у США нещодавно знайшли й більш ранній Shelby GT500 1968 року, який простояв 40 років у гаражі.

Також Фокус розповідав, що Shelby GT500 1967 року повернули у виробництво.