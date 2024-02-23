Французький шарм: тест-драйв нового Peugeot 408

Новий Peugeot 408 поєднує помітний стрімкий дизайн і потужний двигун із високим кліренсом. Фокус перевірив, чи може це стильне авто одночасно бути практичним.

Це один із найяскравіших і найоригінальніших автомобілів на українському ринку за останні роки. У ньому поєднуються риси зарядженого хетчбека, купе і кросовера. Він багато оснащений, досить швидкий і при цьому відносно недорогий. На тесті Фокуса — новий Peugeot 408.

Не гірше за Lamborghini — дизайн Peugeot 408

Новий Peugeot 408 не порівнював з Lamborghini Urus тільки ледачий. Дійсно, віддалена схожість у зовнішності двох моделей проглядається, але французький автомобіль вийшов самобутнім і, на мій суб'єктивний погляд, має елегантніший вигляд, ніж Lamborghini.

Версія GT вирізняється особливою решіткою радіатора Фото: Тарас Брязгунов

Утім, великі логотипи з левом на кузові одразу дають зрозуміти всім, що перед ними — саме Peugeot. Автомобіль подібно до магніту притягує загальну увагу — на нього озираються і водії сусідніх машин, і пішоходи. Загалом, 408 — машина для екстровертів.

У дизайні Peugeot 408 2024 гармонійно поєднуються плавні форми та грані. Він приваблює стрімким профілем з похилим купеподібним дахом, високою вигнутою віконною лінією і загостреною задньою частиною.

Разом з тим, у авто виражений пластиковий обвіс, як у кросоверів, а кліренс сягає 189 мм. У Peugeot називають такий кузов крос-фастбеком. У всіх Peugeot 408 в Україні стандартні 18-дюймові диски.

У Peugeot 408 стрімкий силует із похилим дахом Фото: Тарас Брязгунов

"Обличчя" 408 також вийшло ефектним. Світлодіодні фари доповнені "іклами" ходових вогнів. У версії GT оптика матрична, а ще встановлено особливу безрамкову решітку радіатора та оригінальні ліхтарі з візерунком у вигляді слідів від кігтів.

Новий Peugeot 408 належить до С-класу, але є доволі великим. Він помітно більший за споріднені Peugeot 308 і DS 4, з якими ділить платформу ЕМР2.

Задня частина Peugeot 408 загострена Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Peugeot 408 2024:

довжина — 4687 мм;

ширина — 1848 мм;

висота — 1478 мм;

колісна база — 2787 мм.

Peugeot 408 отримав нові логотипи марки Фото: Тарас Брязгунов При відкритті дверей логотипи Peugeot проектуються на дорогу Фото: Тарас Брязгунов

При відкритті дверей авто вітає водія — проектує на дорогу логотип Peugeot. Салон 408-го вийшов не менш оригінальним, ніж дизайн. Оздоблення розбавляють сріблясті та чорні глянцеві вставки, а педалі та пороги прикрашені металевими накладками. У тестовому авто використана приємна дорога шкіра Nappa, але, в той же час, місцями можна знайти і жорсткий пластик.

Інтер'єр витриманий у фірмовій стилістиці марки i-Cockpit. Кермо дуже компактне і приплюснуте зверху і знизу. Воно обшите перфорованою шкірою і забезпечене зручними напливами в районі хвата рук. Замість важеля КПП — маленький джойстик.

У Peugeot 408 невелике кермо, а приладова панель розташована високо Фото: Тарас Брязгунов

Віртуальна панель приладів розташована дуже високо. 3D-графіка має стильний вигляд, а за бажання можна змінити її колір і конфігурацію — вивести на дисплей карту навігаційної системи або дані бортового комп'ютера.

Великий 10-дюймовий тачскрін Peugeot 408 повернутий до водія. Мультимедійна система працює швидко, а до її меню легко звикнути. Є й бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

Родзинка мультимедіа — програмовані сенсорні кнопки. Водій може сам обрати, якими функціями вони керуватимуть — кліматом, камерою, підігрівом чи підключенням телефону. Водночас залишилися фізичні перемикачі клімат-контролю та регулятор гучності, якими зручно користуватися на дотик.

Віртуальний щиток приладів має 3D-ефект Фото: Тарас Брязгунов На екран можна вивести карту навігації Фото: Тарас Брязгунов

Нижче знаходяться полиця з бездротовою зарядкою для смартфона і роз'єми USB-C (USB-A в авто немає). Усередині вистачає відсіків для дрібниць — ніші в центральній консолі та дверях, великий ящик для рукавичок і глибокий (хоч і вузький) бокс у підлокітнику.

Наскільки просторий новий Peugeot 408

Спортивні сидіння в Peugeot 408 GT добре охоплюють спину і комфортабельні в далеких поїздках. Вони отримали електропривод (з регульованим поперековим підпором), а рульова колонка має широкий діапазон регулювань, тому зручне положення знаходиться швидко. У всіх Peugeot 408 2024 сидіння і кермо оснащені підігрівом, а в GT є ще й масаж із кількома різними програмами.

Спортивні крісла добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов На другому місці небагато місця над головою, але ногам просторо Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в крос-фастбеку доволі низька. Укупі з маленьким заднім склом і товстими стійками даху це обмежує огляд назад. Так що камера заднього виду не дарма в базовому оснащенні. До речі, картинка у неї дуже якісна. Також у Peugeot 408 не вистачає заднього двірника — це особливо проявляється в дощ або сніг.

Перемістимося на другий ряд. Отвір задніх дверей не найбільший, та й запас місця над головою обмежений — за стильний силует з похилим дахом доводиться платити.

Водночас простір для ніг у доволі довгому авто дуже щедрий, тож людям зростом до 185 см точно не тісно. Та й ширина салону достатня для трьох пасажирів. На додачу, є розкладний підлокітник з підстаканниками, дефлектори обдування і пара USB-портів.

Крос-фастбек має великий 505-літровий багажник Зі складеними задніми кріслами виходить 1580-літровий відсік При виборі акустики Focal місце запаски займає сабвуфер

Зате багажник Peugeot 408 вельми пристойний: його об'єм дорівнює 505 л у звичайному стані і 1580 л — зі складеними задніми кріслами. До того ж, він геометрично правильний, його отвір широкий, а навантажувальна висота невелика.

У версії GT дверцята багажника отримали електропривод із сенсором відкриття — він реагує на рух ноги під бампером. Під підлогою ховається або запаска-докатка, або ж сабвуфер опціонної акустики Focal.

Комплектація Peugeot 408

Бідно оснащених версій у Peugeot 408 не буває. Уже в початковому варіанті Allure є безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, камера, парктронік, навігація, датчики світла і дощу.

"Фішка" мультимедійної системи — програмовані сенсорні кнопки, що програмуються Замість важеля КПП встановлено маленький джойстик Бардачок Peugeot 408 доволі місткий Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий У задніх пасажирів є окремі дефлектори обдування і USB-порти

Версія GT додає камери кругового огляду, електроприводи та оздоблення салону алькантарою. Серед доступних опцій є навіть система нічного бачення, яка, як правило, зустрічається на моделях класом вище.

Обов'язковими для всіх Peugeot 408 2024 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контролю сліпих зон.

Жвавий і тяговитий — двигун Peugeot 408

Новий Peugeot 408 в Україні запропонований тільки з одним двигуном — 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 215 к. с. Її характер чудово підходить автомобілю.

1,6-літровий турбомотор на 215 сил швидко розкручується і тяговитий Фото: Тарас Брязгунов

Мотор швидко і без зусиль розкручується (особливо в режимі Sport) і найкраще почувається в середньому діапазоні обертів — після 2000 об/хв. Саме тоді доступний максимальний крутний момент у 300 Н-м.

Peugeot 408 досить швидкий, щоб вважатися спортивним. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. 8-ступінчаста автоматична КПП Aisin перемикає передачі швидко, хоча на малих швидкостях часом відчутні поштовхи.

Розгін до 100 км/год займає 7,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива — 9,2 л/100 км у міському циклі і 5,7 л/100 км у заміському. У тесті вийшло 9,4-9,5 л на 100 км у місті та 7,2-7,4 л на 100 км на трасі, хоча в заторах або за умови активної їзди "апетит" може зрости і до 11 л.

Комфортабельний спортсмен

Налаштування ходової Peugeot 408 вельми нетипові, за мірками заряджених спортивних моделей. Його підвіска доволі м'яка і легко поглинає нерівності — лише глибокі вибоїни по-справжньому відчутні. Однак шумоізоляції днищу не вистачає, тому роботу підвіски чути.

Зате під час їзди рівною дорогою всередині тихо навіть на великій швидкості завдяки ламінованому бічному склу. До того ж, за таких налаштувань підвіски крени кузова невеликі.

У крос-фастбека м'яка і комфортабельна підвіска Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Peugeot 408 легке і йому б не завадило більше гостроти і зворотного зв'язку в навколонульовій зоні. Втім автомобіль слухняно маневрує і непогано почувається на звивистих дорогах.

Ціна Peugeot 408 в Україні

Новий Peugeot 408 коштує від 1 200 400 гривень за початкову версію Allure і від 1 367 000 гривень — за варіант GT. З урахуванням характеристик і оснащення це небагато і в цьому ціновому сегменті на українському ринку складно знайти моделі аналогічної потужності.

Фари Peugeot 408 доповнені "іклами" ходових вогнів Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі нагадують сліди від кігтів Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий Peugeot 408 — практична і відносно недорога альтернатива традиційним спортивним купе і зарядженим хетчбекам. Стильний дизайн і хороша динаміка поєднуються з великим багажником і високим кліренсом. Крос-ліфтбек багато оснащений і комфортабельний на українських дорогах, проте його салон — не найпросторіший.

Плюси Peugeot 408:

яскравий дизайн;

багате оснащення за невисокої ціни;

великий багажник;

енергоємна підвіска.

Мінуси Peugeot 408:

мало місця над головою на другому ряду;

не найкращий огляд назад.

Технічні характеристики Peugeot 408