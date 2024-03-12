У Великій Британії розкрили нелегальну схему ввозу елітних автомобілів до РФ

У РФ налагодили "сіру" схему імпорту елітних автомобілів із Великої Британії в обхід санкцій. Їх поставляють транзитом через пострадянські країни.

Дорогі британські автомобілі продовжують ввозити до Росії, попри санкції. Імпорт налагодили транзитом через Азербайджан. Про це свідчать результати розслідування, проведеного Sky News.

Як відомо, офіційний імпорт авто в РФ із Великої Британії припинено після запровадження санкцій. Проте журналісти помітили, що після цього різко виріс попит на британські автомобілі в Азербайджані.

Імпорт авто з Великої Британії в Азербайджан різко виріс у 2023 році Фото: Sky News

За 2023 рік авто з Британії ввезли в цю країну на 1860% більше, аніж за 5 років до того – на суму 273 мільйони фунтів стерлінгів ($348,7 млн). Це зіставно з обсягами поставок машин в РФ до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У той же час, відзначається, що за даними ООН різко виросли обсяги експорту авто з Азербайджана та Киргизстана в Росію. У першому випадку мова йде переважно про британські моделі, у другому — про німецькі. В уряді Великої Британії занепокоєні подібними "сірими" схемами поставок машин у РФ через пострадянські країни в обхід санкцій, тим більше, що є окрема заборона на імпорт саме розкішних машин.

Середня вартість британських авто, поставлених до Азербайджану складає 106,7 тис. фунтів стерлінгів ($135 500). Конкретні марки і моделі не називаються, але відомо, що до такого цінового сегменту належать автомобілі Bentley, Jaguar, Rolls-Royce та Aston Martin.

Представники Rolls-Royce і Bentley заперечують прямі поставки авто в РФ та заявляють про прагнення дотримуватися санкцій. Зокрема, речник Rolls-Royce зазначив: "Rolls-Royce Motor Cars припинила виробництво та постачання автомобілів для російського ринку наприкінці лютого 2022 року – до введення міжнародних торгових санкцій. Тим часом уряд запровадив далекосяжні санкції, яких ми повністю дотримуємося та підтримуємо…Якщо будь-який новий автомобіль Rolls-Royce імпортувався в Росію з кінця лютого 2022 року, це було зроблено без відома або підтримки Rolls-Royce Motor Cars".

Раніше Фокус розповідав, що в Україні зявився перший електромобіль Rolls-Royce.

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