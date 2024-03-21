Від творця Aston Martin: у Британії випустили електрокар для осіб з інвалідністю (відео)

Електрокар Callum eVita обладнаний пандусом, а в його салоні є місце для інвалідного візка. Запас ходу мінівена складає 320 км.

У Великій Британії презентували новий Callum eVita. Електромобіль створили спеціально для людей із інвалідністю. Про це повідомляється на сайті виробника.

Ззаду розкладається пандус

Callum eVita – творіння відомого британського дизайнера Аяна Каллума. Він найбільше відомий роботою на Jaguar та Aston Martin. Його перу належать Jaguar XK, XF та XJ, а також Aston Martin DB7 і DB9.

Електромобіль Callum eVita збудований на платформі ЕМР2 та використовує агрегати Citroen Berlingo та Peugeot Rifter. Це обтічний мінівен із коротким високим капотом та зсувними задніми дверима.

На другому ряду встановлене лише одне крісло

Розміри Callum eVita:

довжина – 4520 мм;

ширина – 1908 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 2980 мм.

У задній частині авто передбачене місце для інвалідного візка

У салоні на першому ряду встановили два сидіння, а на другому — лише одне. Ззаду передбачене місце для інвалідного візка з висувним пандусом. Також встановлені бездротові зарядки для смартфонів, USB-порти, підсклянники, а також різноманітні полиці для багажу та відсіки для дрібних речей.

Електромобіль Callum eVita обладнали 136-сильним мотором та батареєю ємністю 50 кВт∙год. Запас ходу складає 320 км. Підвіска електрокара настроєна на м’яку їзду.

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