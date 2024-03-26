Citroen готують стильного і недорогого конкурента Renault Arkana: перші подробиці та відео

Новий Citroen Basalt — компактний бюджетний купе-кросовер із виразним дизайном. Модель дебютує в бензиновій версії, а згодом може з'явитися й електричний варіант.

Оприлюднені перші кадри з Citroen Basalt Vision. Доступний купе-кросовер презентують у якості передсерійного концепткара вже завтра, 27 березня. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий Citroen Basalt буде доступним купе-кросовером – бюджетним аналогом BMW X6 та конкурентом Renault Arkana і Volkswagen Taigo. Виробництво моделі налагодять у Індії та одній із країн Південної Америки.

Судячи з фото, у Citroen Basalt поката аркоподібна лінія даху, загострена задня частина та великі ліхтарі. Серійна модель буде мало чим відрізнятися від концепт-кара.

Відомо, що новий Citroen Basalt Vision збудують на платформі СМР і він стане близьким родичем кросоверів Citroen C3 та C3 Aircross, які продаються за межами Європи. Очікується, що спочатку модель дебютує з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 110 к. с. і буде доступна з механічною або автоматичною КПП. Пізніше може з’явитися і електрична модифікація.

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