Дмитро Монатик грамотно "перезавантажив" українською мовою свою російськомовну програму та незабаром стартує з нею в тур по 22 містах України.

Монатик набагато успішніше, ніж Потап, зміг здійснити свій перезапуск під час війни. Не пишучи на тему "волонтерів", як перший, а перезаписуючи свій російськомовний репертуар українською мовою та пропонуючи нові ліричні треки. У результаті Монатик першим серед українських зірок вирушає у великий тур по 22 українських містах. Фокус розбирався в нюансах "перезавантаження" артиста.

Монатика, як і Потапа, війна застала за кордоном, на відпочинку в Іспанії — наш король попфанку опинився там із дружиною та двома дітьми. У липні 2022 року Монатик випустив концептуальний альбом "ART Оборона", присвячений війні з РФ. А в листопаді 2022 року Дмитро повернувся в рідну країну.

В альбомі дев'ять треків — українською та російською мовами: чотири пісні та п'ять віршованих монологів. Музикант, який збирав стадіони, ще ніколи не був таким лютим: в альбомі "ART Оборона" є повні гіркоти й вогню треки, що викривають "росіян, які мовчать", є прямі, жовчні звернення до війни, яка зруйнувала життя мільйонів українців, до Путіна, який тоне в крові. Але є й ніжна балада, звернена до коханої жінки, яку ліричної герой Монатика прагне захистити від воєнних негараздів.

Монатик вирішив перезапустити свої російськомовні хіти українською Фото: Getty Images

Я не сказав би, що "ART Оборона" прямо "порвала" всіх. Трек From U to z за 9 місяців набрав 940 тисяч переглядів. Імовірно, Дмитро осмислив пізніше один момент: він набагато сильніший у своїй любовній ліриці, ніж у громадянській. Нагадаємо, основна формула творчості Монатика: денс — ритм — кохання. І невдовзі Дмитро вирішив перезапустити свої російськомовні хіти українською.

Сказано — зроблено, 1 квітня вийшла "перша ластівка" — трек "Кожен раз". До того ж у дужках зазначено Repaired, тобто "відремонтовано". Під кліпом роз'яснення: "MONATIK робить ремонт (Repair) своїх легендарних композицій. Перша — "Кожний раз". Після того, як невимовно злий та навіжений сусід нашої країни зламав та затопив все навколо, MONATIK вирішив зробити ремонт своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала "Кожний раз". У свій день народження MONATIK запускає новий проєкт (Repair) і знайомить з новими версіями пісень".

Ось так!

"Відремонтований" хіт MONATIK "Кожен раз"

Схема проста. Взято кліп 2019 року "Каждый раз". На розмите оригінальне відео накладені жовтими літерами слова пісні українською мовою, як у караоке.

Отже, оригінальний текст пісні.

"При виде тебя все тает,

Температура растет, знаешь

Поначалу не понимал,

Был умом мал и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре

Но если честно контроль терять и речь терять так утомило

Но так каждый раз, каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая

Когда ты проходишь мимо".

На украинском.

"Як бачу тебе — все тане

Температура росте —

Саме так.

На початку не розумів

І дуже любив сперечатись.

У ночі всі міста міцно сплять,

А я вже забув, як то — спати.

І якщо чесно контроль губити,

Слова губити,

так це втомило.

І так кожний раз, кожний раз

Коли ти проходиш поруч, милая".

Порівняймо уважніше уривки.

"Поначалу не понимал,

Был умом мал

и любил спорить.

По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре".

І переклад.

"На початку не розумів

І дуже любив сперечатись.

У ночі всі міста міцно сплять,

А я вже забув, як то – спати".

Видно, що переклад втратив рим і віртуозність. Але загалом зміст передає правильно, а якщо врахувати, що музика та голос — головне в пісні, то на виході в сьогоднішньої публіки — повне захоплення. За чотири тижні "Кожний раз" набрав 740 тис. переглядів. Плюс — райдужні коментарі фанів.

"Бляха, чому не можна було одразу записати українською? Реально пожежа!"

"Неймовірно звучить українською мовою. Чекаємо на нові україномовні хіти і на вже улюблені перекладені".

Мудрий висновок одного з коментаторів: "Попит породжує пропозицію! Коли суспільство вимагає українського — є результат".

Швидше за все, Монатик уже переклав українською та переспівав увесь свій основний репертуар, який був російською. І, власне, сміливо вирушає у всеукраїнський тур під час війни аж 22 містами: 19 травня — Київ, 26 — Одеса тощо. Завершальний концерт у Сумах — 13 липня.

Афіша туру Монатика "ART Оборона" 2023

Щоб закріпити успіх і підігріти інтерес до туру, MONATIK два дні тому виклав у мережу нову пісню "Все моє життя", присвячену його дружині Ірині. Річ абсолютно лірична, слово "війна" мелькає там одного разу.

"Який вже рік у війні

В душі і на зовні

Кам'яні стіни

Серця прозорі

Милувались моїми думками

Які згасали

Та доки ти

Не відкрила мені

Світло у пітьмі".

У ліричному амплуа Монатик сильний! За пару днів відео, яке зняла нашвидкуруч в Одесі відома кліпмейкерка Таня Муїньо (вона в перерві між зйомками кліпів західних зірок повернулася в рідну Одесу) — 180 тисяч переглядів.

Зрозуміло, що це потенційний суперхіт. Драйвова композиція, написана в стилі "старого", добре перевіреного на публіці Монатика й точно витримана у форматі його формули (див. вище).

А текст про війну артист дав у коментарі до відео: "Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, багато що розставила по своїх місцях…" Далі про композицію: "Так з'явилася пісня "Все моє життя", яка, сподіваюся, нагадуватиме про віру в мир і тих, хто цю віру під час повномасштабного вторгнення продовжував і продовжує дарувати".