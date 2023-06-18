День лікаря. Легендарні лікарі в кіно: геній, правдознавець, ветеринар, коханець, маніяк, маг

Фокус до Дня медпрацівника, що святкується в Україні 18 червня, зробив добірку знаменитих кінолікарів: проникливих, добрих, небезпечних, спокусливих, чарівних.

Грегорі Хаус (американський серіал "Доктор Хаус", 2004-2012)

Штатівський серіал із британським актором Г'ю Лорі став сенсацією. Глядачі відразу закохалися в геніального лікаря-діагноста. Г'ю Лорі навіть приїжджав до Києва з гастролями – співав блюзи, але йшли на нього виключно як на "співаючого доктора Хауса".

Бунтар Хаус не носить білий халат, з'являється у лікарні у м'ятому одязі, часто у футболках із логотипами рок-груп. Він мізантроп, який любить повторювати: "Всі брешуть". Любить відправляти хворих на мільйон аналізів, враховуючи томографію мозку, грубить пацієнтам, приймає наркотики, не слухається начальства, егоцентрик. Кульгає, ходить з ціпком, з жінками стосунки складні. Має чорний гумор. Великий фахівець із мозку і сам його виносить усім.

Але харизму – не забереш. Розгадує хвороби на кшталт Шерлока Холмса, який послужив йому прототипом. Рятує у безнадійних випадках. Незважаючи на всю цинічність, відстороненість, Грегорі Хаус буває сентиментальним і починає щиро перейматися пацієнтом, особливо якщо вже зрозумів, що того лікували від іншої хвороби — не тієї, яка насправді мучить.

Доктор Хаус

Кеп Лайтман (американський Серіал "Обмани мене", 2009 – 2011)

Одна з найкращих ролей найсильнішого британського актора Тіма Рота. Його герой багато в чому натхненний образом доктора Хауса і теж не любить брехні. Але для лікаря-психолога Лайтмана це професійний обов'язок – він майстер у її розпізнаванні.

Він добре знає, що брехуна можна визначити за допомогою міміки: гримаси та жести не брешуть. Щоб виявити обман, необхідно бути уважним до кожної дрібниці.

У серіалі його часто підключають до своєї роботи криміналісти: використовуючи свій талант та вміння, Лайтман рятує від в'язниці невинних та саджає за ґрати злочинців.

Однак "правдазнавець" із власною дорослою дочкою, з якою у нього складні стосунки, впоратися не може. Тут мало знати правду, треба ще любити. Лайтман намагається.

Лікар Лайтман ловить когось на брехні

Джон Дуліттл (американські фільми "Доктор Дуліттл 1, 2", 1998, 2001)

Джон Дуліттл робить чудову кар'єру. У нього чарівна дружина та дві доньки. Він ось-ось збирається укласти найбільшу у своєму житті фінансову угоду. Але тут лікар зауважує, що в ньому прокидається здатність розуміти мову тварин. Звірі це теж "просікають" і починають натовпом ломитися до "тямущого" лікаря. Чотириногі пацієнти кричать балакучому ескулапу: "Кінчай базікати, лікуй!"

Для стендап-коміка та актора Едді Мерфі на піку його кар'єри роль Джона Дуліттла стала знаковою.

Постер фільму "Доктор Дуліттл-2"

Лікар Айболить (радянська комедія "Айболит-66", 1966, мультсеріал студії КИЇВНАУЧФІЛЬМ "Пригоди Лікаря Айболита", 1985)

Радянський фільм режисера та актора Ролана Бикова 1966 вийшов вибійним: сатиричним і авангардним. Не надто дитячим.

Музичну казку Биков зняв за хуліганською п'єсою Вадима Коростильова "Про що розповіли чарівники", що була написана за творами Корнія Чуковського, який виріс в Одесі — про доброго ветеринара Айболита та злісного пірата Бармалея.

Чуковський вигадав цих персонажів під впливом казки англійського письменника Г'ю Лофтінга "Історія доктора Дуліттла", переклад якої Чуковському замовило видавництво. Це його інтерпретація.

Якщо прототипом доктора Дуліттла був шотландський хірург Джон Хантер, то Чуковський подарував Айболиту риси свого друга – лікаря-епідеміолога Тимофія Шабада. Письменник жив у нього у гостях у Вільнюсі і бачив, як той намагається допомогти всім довкола. Лікар очолював одну з лікарень, вів прийом, працював по ночах на викликах, утримував притулок для безпритульних та друкував листівки із пропагандою гігієни, особливо дитячої. Шабад не мав ветеринарної освіти, але йому періодично приносили або наводили хворих тварин – він лікував і їх

"Айболит-66" вийшов абсолютно "розбійницьким": багато фраз звідти пішли в народ. "Відкрийте добрій людині, бо він виламає двері", "Це навіть добре, що поки нам погано", "Що ж твоє добро все перемагає-перемагає, та ніяк не переможе?", "Нормальні герої завжди йдуть в обхід". Айболита зіграв Олег Єфремов, а його ворога – африканського розбійника Бармалея – сам режисер.

У плані авангардності картина була просто ульотною: Биков вперше в історії кіно використав систему варіоекрану – це коли за нерухомої камери можна змінювати розмір та форму зображення. Герої могли з'явитися перед кадром, увійти в екран і приєднатися до дії або вибігти за межі кадру.

Цей фільм – мікс кіно, театру, цирку, естради – режисер придумав для цього термін "куваркаліада".

Особисто я оцінив цю картину вже старшокласником. Запам'ятався пірат — Фрунзік Мкртчян, герой якого, сповзаючи в прірву, патетично вигукнув: "Які люди гинуть!"

Кіно вийшло смішним і революційним, та й зараз виглядає свіжо.

Лікар Айболит з фільму "Айболит-66"

В Україні режисер Давид Черкаський зняв у своєму стилі музичний мультсеріал "Лікар Айболить" (1985). У картині маса знахідок, але вона поступилася за популярністю "Пригодами капітана Врунгеля (1979) та "Острову скарбів" (1988), бо Бармалея Черкаський вирішив зробити м'яким та нещасним.

Майстер сам зізнавався в інтерв'ю: "Бармалей вразливий, розумієте? Коли читаєш Чуковського, усвідомлюєш, скільки всього намішано в цьому герої! є: "Я злий розбійник?" — Злий!". У нас він вийшов нещасним таким. Його озвучував Жора Кішко (той, хто озвучував у "Врунгелі" Фукса – К.Р.). Він своїм тоном робив героя дуже ніжним і трохи плаксивим".

Лікар у мультфільмі – естет: він грає на віолончелі. А Бармалей – вразливий і тонкий розбійник. Це оригінально, але розвалило структуру історії, вона перестала бути протистоянням доброго лікаря та злого розбійника. А про що тоді мультфільм?

Проте естетичний бік анімації Черкаського традиційно сильний – тут вистачає винаходів.

Лікар Айболить Давида Черкаського – естет та музикант

Ганнібал Лектер ("Мовчання ягнят", 2001)

Лікар Лектер був психіатром-практикантом, але став канібалом. У першій половині дня він провадив лікарську практику, непогано допомагаючи пацієнтам. А ввечері стежив за жертвою, щоб подати її на вечерю. Наприклад, музиканта, котрий погано грав в оркестрі. Лікарі спіймали і дали довічний – він сидить у спеціалізованій клініці.

Кларис — пані агент-початківець ФБР. Вона звернулася до Лектера по допомогу: спіймати іншого маніяка. Вона сама має комплекс. Вона сирота, у дитинстві опинилася у родичів на фермі. Її там з розуму зводили ягнята, які кричали перед вибоєм. Вона вирішила врятувати тварин, але ягнята не розбігалися, а нести навіть одного їй, маленькій, було тяжко. Досі вона прокидається ночами, чуючи ці крики.

Лектер — блискучий психіатр, естет, який обожнює класичну музику та живопис. Має витончені манери, він інтелектуал. Він придумав для слідчого завдання-ребус, щоб вона за натяками та каламбурами розгадувала справжнє ім'я маніяка, якого шукає – Буффало Білла.

У її свідомості Лектер поєднав бажання звільнити чергову жертву від маніяка зі звільненням від власної дитячої травми — криків ягнят. Тобто він допомагає їй і як лікар. Що не завадило Лектерові вбити двох охоронців, які мали необережність назвати його худобою – лікар терпіти не може хамства. Він кат, але ввічливий, інтелектуальний, вишуканий і не забуває про свій обов'язок психотерапевта. Вже на волі Лектер подзвонив Кларіс: "Чи замовкли ягнята?".

Лікар Лектер, якого добрим ніяк не назвеш

Рустам Агаларов (український серіал "Центральна лікарня", 2016)

До центральної лікарні провінційного міста, де одним із провідних лікарів-хірургів працює молода жінка Маргарита (Ольга Гришина), приїжджає талановитий лікар-хірург Рустам (Ахтем Сеїтаблаєв). Рустама пов'язував із нею давній роман ще зі студентської лави. Почуття між давніми закоханими спалахують з новою силою, і Маргарита постає перед непростим вибором. Справа в тому, що змагається з Рустамом і бореться за розташування Маргарити інший провідний хірург лікарні та Максим (Марк Дробот).

Я досі пам'ятаю тривалі обговорення знайомих жінок щодо цього любовного трикутника: більшість була на боці Рустама: все-таки Сеїтаблаєв безумовно красень-чоловік і Дроботу важко з ним змагатися на романтичному полі.

Лікар Рустам Агаларов із "Центральної лікарні"

Стівен Стрендж (американські супергеройські фільми "Доктор Стрендж 1, 2", 2016, 2022)

Відомий нейрохірург Стівен Стрендж після чергової операції витягує кулю з чоловіка, який майже не подавав ознак життя, не використовуючи комп'ютерної техніки. Але лікар – задавака. На шляху до форуму з нейрохірургії він повністю ігнорує правила руху на своєму дорогому Lamborghini Huracán і, втрачаючи управління, потрапляє в страшну аварію. Стівен отримує серйозні травми рук, внаслідок чого втрачає здатність оперувати.

Традиційна медицина допомогти йому безсила. Намагаючись відновити себе, Стівен потрапляє до Тибету, де в Учителів отримує навички магії і повністю змінює світогляд: з наукового – на езотеричне. Далі на нього чекають славні справи у боротьбі з темними силами.

Друга культова роль британця Бенедикта Камбербетча після детективу Шерлока Холмса.