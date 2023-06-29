"Екстраполяції" Грети Тунберг: Про що новий фантастичний серіал про захист клімату та екотероризм
Посуха, спека, смог, кисень на продаж. Apple TV випустила фантастичний серіал "Екстраполяції", де разом із десятком зіркових акторів показує, до чого докотиться планета через 33 роки. Фокус розбирався, що добре і погано в серіалі, який знятий у модному жанрі про захист клімату — climate fiction.
Акторський склад "Екстраполяції" — суцільний ТОП: Кіт Герінґтон, Меріл Стріп, Маріон Котійяр, Сієнна Міллер, Едвард Нортон, Тобі Маґуайр, Форест Вітакер, Ейса Гонсалес, Індіра Варма, Джадд Герш. Здавалося б — що може піти не так? Але оцінки IMDb: 6.1 і Rotten Tomatoes від 45% до 57% свідчать, що глядачі не в захваті.
Це легко пояснити — автори зняли не екшен бойовик, а проблемну стрічку — її потрібно думати. З нею потрібно сперечатися. Думати про свої варіанти. Таке кіно не для поп-корну.
Ні, нам, звісно, підкидають веселих даних про майбутнє: у 2047-му Техас відокремився від США, людство висадилося на Марсі, африканський слон вимер у 2040 році, а білі ведмеді — у 2043. Але це тільки тло для серйозних міркувань, які я розділив би на три базові частини.
- Перша — клімат у чистому вигляді: спека, посуха, забруднення — все те, про що твердить Ґрета та її послідовники з "Останнього покоління", які обливають фарбою картини. Поки що — тільки фарбою і тільки картини.
- Друга — екотероризм. Це вже про те, яку дії вважають адекватними активісти, якщо мирним шляхом не виходить. Що застосовуватимуть в "Останньому поколінні", коли зрозуміють, що зіпсованою картиною видобуток вугілля не припинити?
- Третя — економічна. Це вже тенденція — обговорювати, що може прийти на зміну грошам у разі екологічної катастрофи. Відповідь, яку вам запропонують в "Екстраполяціях" вам не сподобається. Отже — коротенько про кожен напрямок у серіалі
Клімат: глобальне потепління не зупинити
Кожна серія "Екстраполяцій" починається з позначення рівня потепління у світі. У першій серії, 2037-й рік, температура з 2020 — підвищилася на 1,55 градуса за Цельсієм. До останньої серії, до 2070 року, зростання становило +2,59 градуса.
Усе сумно. У Тель-Авіві немає води, у Гренландії тане найбільший льодовик у світі. Вимирають тварини, пожежі, смог. Ближче до 2068 року на вулицях Мумбаї вже продають не курячі кульки, а порції кисню. Їжа — майже вся з водоростей. Фуагра для обраних — із клонованих гусей.
Відчути загибель звичного середовища проживання "Екстраполяції" дають на повну. Екстраполюють, так би мовити.
Але знаходяться і люди, які успішно заробляють на погіршенні клімату. Наприклад, бізнесмен, який поспішає до Гренландії, щоб побудувати дорогий готель на місці льодовика, що розтанув. Оскільки вся ідеологія щодо захисту клімату поки що у своїй суті соціалістична і революційна, то і бізнесменів показано однозначно з поганого боку. Цих нехороших капіталістів переслідуватимуть і каратимуть до самого кінця серіалу. Особливо не пощастить герою Кіта Герінгтона.
Екотероризм: диверсії, як шантаж для вуглеводневого бізнесу
Але, оскільки, покарати бізнесмена за законом дуже непросто. Або змусити відмовитися від бізнесу, наприклад, із видобутку вугілля, то в хід часто йдуть засоби незаконні, але, як то кажуть, політично необхідні.
У романі "Міністерство майбутнього" (який рекламує Білл Гейтс) уже розповідалося, як у недалекому майбутньому екотерористи підриватимуть літаки і труїтимуть корів, щоб унеможливити використання вуглеводнів як палива. Ну і корови щоб не пукали.
В "Екстраполяціях" багата захисниця клімату ставить умову президенту США — або будуть ухвалені рішення щодо зупинки викидів, або вона зі своїх літаків зробить масове скидання карбонату кальцію. Частинки, що плавають в атмосфері, з одного боку, дійсно, можуть обмежити потрапляння сонячних променів на планету. І знизити температуру. У 1991 році після виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах стався великий викид попелу, що знизило середню температуру на Землі на 0,5 градуса. Так що теорія має право на життя.
Але, з іншого боку, скидання карбонату кальцію може повністю знищити сільське господарство на планеті — через неможливість дотримуватися циклів посіву — збирання врожаю. Що і станеться, і призведе до масового голоду.
Економіка апокаліпсису: зарплата у вуглеводневих квотах
У загальній архітектурі апокаліптичного майбутнього, яке малюють автори climate fiction, велика увага приділяється фінансовій системі майбутнього. У вже згадуваному романі "Міністерство майбутнього" — запроваджується карбон-койн — електронна валюта, яка прив'язана до маси вуглеводних викидів.
В "Екстраполяціях" ідея значно простіша. Зарплату в усьому світі платитимуть у вигляді вуглецевих квот. Тобто ви можете використовувати еквівалент грошей у кількості, що не перевищує вуглецевий слід, який ви залишаєте. Ви витрачаєте квоти на світло у квартирі, на проїзд в авто або на громадському транспорті, або взагалі не витрачаєте, якщо йдете пішки. З'їли стейк — відніміть збиток від утримання корови. Іноді будете обирати — стейк чи їхати.
Це майбутнє пройде невеликим рядком у серіалі. Але це саме та частина, яка змушує замислитися.
Адже весела серія про оцифрування мозку (настане у 2068-му), в якій комедію розігрують чоловік, дружина, коханець дружини та офіціантка) — виглядає легко, але хіба такого ми вже мало бачили?
Разом — "Екстраполяції" — досить складний серіал. Який варто дивитися, якщо вас серйозно цікавлять проблеми клімату і майбутнього, або ви хочете в них розібратися на рівні, вищому за поп-культуру.
Інший погляд на те, який вигляд матиме світ, можна прочитати в рецензії на роман "Міністерство майбутнього". Книгу рекомендували до прочитання Білл Гейтс і Барак Обама, а терористи і загрози тут на порядок страшніші, ніж в "Екстраполяціях".