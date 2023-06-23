"Флеш". Атака на Сибір і аналогії з російсько-українською війною

Новий супергеройський фільм "Флеш" чудово сприйнятий глядацькою аудиторією і непогано — критикою.

Український глядач іде на фантастичні фільми, щоб відволіктися від суворих буднів воєнного часу, і часто потрапляє в епіцентр воєнних дій, що нагадують ті, що відбуваються в нашій країні. Наприклад, у новому "Флеші" є атака на Сибір, де військові в полоні тримають одну хорошу людину. Там же відбувається битва, де дівчинка-підліток валить місцевий спецназ, а потім глушить дубиною по голові озброєного генерала-загарбника. Відволіклися? Глядачі у світі відразу високо оцінили картину, на imdb — 7,3 з 10 балів. Крім епічних битв тут вміло вибудувана особиста драма головного героя і непоганий гумор.

Фокус пише про те, заради чого варто подивитися фільм "Флеш".

На Rotten Tomates публіка в захваті (84%) від "Флеша", а прем'єрний запал критиків трохи згас після перших захоплених відгуків (66%). Але здебільшого нарікання західних рецензентів до технічного боку: на комп'ютерну графіку. Проте всі зазначають про "вибух емоцій". Чому? Цікавий, багатошаровий сценарій, у якому використано напрацювання найкращих голлівудських картин останніх десятиліть. Насамперед, трилогії "Назад у майбутнє", на яку в стрічці відкрито посилаються.

"Флеш": бігом у минуле

Баррі Аллен (Езра Міллер) — учений, на якого щось колись упало з лабораторної шафи, та ще додатково вдарила блискавка (перший привіт із "Назад у майбутнє"), і він здобув суперсилу: носиться тепер зі швидкістю світла.

Аллен відкрив, що якщо так шалено розігнатися, можна не тільки зупинити час, а й навіть потрапити в минуле. А раз так, то можна спробувати врятувати маму (ще два привіти з "Назад у майбутнє"), яку вбив ножем невідомий грабіжник, але посадили батька, бо він намагався витягти знаряддя вбивства з рани, і на ножі залишилися його відбитки пальців. Батька посадили за підозрою у вбивстві. Баррі було десять років. Така зав'язка.

Баррі носиться, як очманілий, у минуле і намагається перекроїти події в метавсесвіті (він же — мульти). І стикається із собою ж 18-річним. Але розпещеним, інфантильним, у якого було щасливе дитинство: обоє батьків на місці. Діалоги і конфлікти — Баррі відповідального і Баррі — безтурботно-відчайдушного — чудові. Міллер гідно зіграв обидві ролі.

Флеш весь спрямований у минуле

Оскільки якась дрібниця в минулому ("ефект метелика"), яку намагається підкоригувати Баррі, змінює сьогодення — воно чомусь виходить не надто приємним. Наприклад, божевільний генерал Зод (Zod) погрожує знищити Землю. У Сибіру тримають у полоні Суперґьорл — доньку Супермена, яка тільки й здатна допомогти впоратися з масштабним збройним вторгненням генерала-садиста. Обидва Баррі в компанії з постарілим і "перезавантаженим" Бетменом (привіт від серіалу "Обі-Ван Кенобі", 2022) беруться виправити ситуацію.

Бетмен і два Флеша — екіпаж машини бойової

Епізод, від якого дещо не по собі українським глядачам, це коли дівчинка-підліток Суперґьорл валить у Сибіру місцевий спецназ, а потім кийком, підібраним із землі, глушить по голові озброєного генерала-загарбника із замашками диктатора. Цей символічний ряд не може не викликати асоціації з російсько-українською війною. Причому напад сказу в дівчинки генерал викликав заявою, що вбивство її батька Супермена було частиною його спецоперації по Криптону, ця планета — їхня спільна батьківщина.

За пивом — через стіну

На початку "Флеш" грішив перебільшеннями, властивими радше індійському кіно. Великоока чарівна мама, веселий тато, вони на старті фільму буквально співають і танцюють на кухні: все повинно бути неодмінно дуже добре, перед тим як стане винятково кепсько. Але потім сюжет вирівнявся.

Попри значну тривалість картини — 2 години 20 хвилин — "Флеш" вийшов захопливим міксом драми, фантастики і бойовика.

Відзначимо яскраві трюки. Поведінка Бетмена у виконанні Майкла Кітона викликає не стільки аналогії із "Зоряними війнами", скільки з повітряними боями Другої світової в "Дюнкерку" Крістофера Нолана.

А зворушливе бажання "роздвоєного" Флеша врятувати матір зробило картину близькою до таких кінохітів, як "Доктор Стрендж — 2" і "Вартові Галактики — 3", де суто особисті драми роблять супергероїв близькими і зрозумілими глядачам у залі.

Плюс чудовий гумор. "Я знаю, що секс існує — просто сам ніколи не пробував", — скаржиться юний Флеш іншим супергероям. І, мабуть, щоб виправити це становище, коли вродлива дівчина заскочила до нього в гості й попросила випити, довелося Баррі зганяти по пиво в найближчий маркет... просто через стіну. А що робити, якщо в холодильнику нічого, крім залишків томатного соусу і капусти?