Топ 5 фільмів про боротьбу з наркотиками. Задіяні: Вілл Сміт, Джейсон Стейтем і Чак Норріс

До 26 червня — Дня боротьби з наркотиками, їх вживанням і незаконним обігом — Фокус підготував збірку найкращих фільмів на цю тему.

На наш подив, вистачає збірок фільмів про наркоманів, наркобаронів, наркобізнес, наркотрафік... а ось саме добірки стрічок про боротьбу з цим злом — немає. Фокус із задоволенням заповнює цю прогалину. Представляємо Топ 5 фільмів про боротьбу з наркотиками.

"Погані хлопці назавжди" (2020)

Надуспішна франшиза про двох детективів відділу по боротьбі з наркотиками департаменту поліції Маямі Маркуса Бернетта (Мартін Лоуренс) і Майка Лоурі (Вілл Сміт) включає такі фільми: "Погані хлопці" (1995), "Погані хлопці 2" (2003) і "Погані хлопці назавжди" (2020). Картина "Погані хлопці назавжди" планувалася завершальною, але за $130 млн бюджету вона зібрала $426 млн, тому на всіх нас неминуче чекає "Погані хлопці-4" (2024).

Насправді "погані хлопці" — дуже хороші хлопці. Але запальні та надмірно емоційні — у їхні ділові стосунки часто "проникають" особисті: наприклад, сестра Маркуса стала дівчиною Майка. Це іноді заважає, іноді допомагає роботі.

За нестандартні методи роботи (вони люблять авантюрно прикидатися кимось іншим і грішать насильством) Маркуса і Майка регулярно усувають від розслідувань, але потім повертають — без них ніяк. Хлопців часто виручають кмітливість і почуття гумору.

Ця парочка і їхні діалоги — одні з найкращих у світовому кіно. Бонус — трюки. Вибухів, погонь і бійок у "Поганих хлопцях" — вище даху.

Наші копи все не можуть "піти на пенсію", змішуючи всі жанри і ламаючи штампи, точніше, доводячи їх до гротеску. "Погані хлопці назавжди", наприклад, це раптовий мікс сімейної мелодрами і бойовика.

Трейлер фільму "Погані хлопці назавжди"

"Останній рубіж" (2013)

Джейсон Стейтем тут який треба — небагатослівний і суворий. Він грає "сплячого" агента з боротьби з наркотиками Філа Брокера — йому потрібно сховатися після останньої великої справи, щоб члени викритого наркоугруповання йому не помстилися.

Він їде під іншим прізвищем із донькою в невелике тихе містечко — на батьківщину його дружини, яка померла. Але під зовнішньою провінційністю тут — досить агресивні порядки. Конфлікт доньки в школі несподівано виводить Філа на заводик із виробництва наркотиків. Гади, тримайтеся!

Абсолютно відпадна сцена, коли Брокер заливає бензин у люстри — такого вибуху ви ще не бачили.

Просто золота у своїй стислості фраза, сказана бандиту, якого послали розібратися з Брокером: "Те, що задумав — передумай". Але — не передумав. Даремно, звісно.

Трейлер фільму "Останній рубіж"

"Поза законом" (1983)

Образи, створені французом Жан-Полем Бельмондо, не втрачають чарівності з роками.

Відомого комісара поліції Філіпа Жордана (Жан-Поль Бельмондо) направляють з Парижа до Марселя для боротьби з наркомафією. Стиль роботи комісара полягає у використанні незаконних методів, що хоча й ефективно, але викликає нерозуміння у його нового начальства. Наприклад, коли він на гелікоптері наздогнав човен наркодилерів, що вже втік від погоні патрульного катера, то, проникнувши до злочинців, він зачинив їх у каюті та викинув у море весь вантаж героїну.

Жордан кидає виклик наркобарону Мікаччі (американський актор Генрі Сільва). Копу в квартиру підкидають труп інформатора. У результаті — комісара переводять до Парижа з пониженням.

Зрозуміло, це тільки початок гри. Далі йде абсолютно запаморочлива афера комісара, де він зухвало пересмикує козирі наркомафії, неухильно йдучи до своєї мети.

"Весела" бійка за участю Бельмондо у стрічці "Поза законом" (1983), що характеризує методи роботи його героя

"Самотній вовк МакКвейд" (1983)

Саме цей вестерн зробив Чака Норріса культовим у нас актором: у 1980-ті й на початку 1990-х багато глядачів ходили по кілька разів у відеосалон на цей бойовик. А на Заході ця стрічка дала поштовх для створення 8 сезонів серіалу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" (1993 — 2001). Але оригінал є оригінал.

Чим МакКвейд був близький нашому глядачеві? Він простий. Нехитрий. Невибагливий у побуті — у його застарілому бунгало холодильник зі скрипучою ручкою, на кшталт радянського "Дніпра" або "Оки" — де нічого немає, крім пива. Машина теж облуплена.

Він живе один (у розлученні) разом з одомашненим степовим вовком. Бородатий, кирпатий, з обвітреним обличчям — такий тип цілком міг бути жителем Київщини.

Але у машини — двигун форсований.

А Маккуйд б'ється і стріляє "на відмінно".

Тобто, за простакуватою зовнішністю ховається майстер своєї справи.

Одного разу його дочка з її молодим чоловіком постраждали від випадкового зіткнення з мафією, яка займалася зброєю і наркотиками. МакКвейд ловить наркодилера на прізвисько Сніжок ("сніг" на сленгу — кокаїн). І той починає його виводити на базу негідників...

Є кілька приголомшливих сцен. Лірична — з подругою Лолою і купанням вовка.

Фінальне зіткнення з гангстером Роулі Вілксом (Девід Керрадайн) відбувається спочатку на тракторі (Україно, вперед!) проти броньовика. А потім епічна бійка — єдина у світі — під органну музику італійського композитора Франческо Де Мазі, який поряд з Енніо Морріконе є класиком, який створив саундтреки десяткам фільмів в Італії, Німеччині, США і навіть Гонконгу. Ораторії та симфонічні теми, написані ним для "Самотнього вовка" — це музичний скарб, попри легкий жанр фільму. Саме, музика піднімає цю стрічку до високого мистецького твору. Вона ж робить фінальні розбірки епічними.

Кліп за мотивами фільму "Самотній вовк МакКвейд", де звучить чудова музика Франческо Де Мазі

"Снігоприбиральник" (2019)

Американський бойовик з елементами чорної комедії з Ліамом Нісоном у головній ролі. Є ремейком норвезько-шведського фільму 2014 року "Безглузда справа нехитра", знятого цим же режисером, де головну роль виконав не менш крутий актор — швед Стеллан Скарсгард.

У центрі сюжету — передовик праці, зразковий сім'янин Містер Коксман. Він отримав навіть звання "Снігоприбирач року". Однак наркодилери позбавляють життя його дорослого сина. І тут — починається кінець місцевої наркомафії.

У стрічці теж обігрується гра слів: снігоприбирач прибирає тих, хто займається "снігом" — коксом.

Для позначення гри Ліама Нісона в цій ролі годиться тільки один прикметник — тотальний. Ще його герой читає трохи моралі всім злочинцям, які зустрічаються йому на шляху. Спочатку вони несерйозно сприйняли "роботягу". Однак невдовзі зметикували: він невідворотний для них, як доля.