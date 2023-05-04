Інтернет Starlink тепер став "безлімітним": але є один дуже важливий аспект

Компанія Ілона Маска відмовляється від планів ввести доплату після використання 1 ТБ трафіку на місяць і тепер дозволяє користуватись супутниковим інтернетом далі.

Планам компанії Starlink зі стягнення плати з користувачів, які перевищили 1 ТБ трафіку супутникового інтернету, не вдалось здійснитись, пише Ars Technica. Ілон Маск вирішив не запроваджувати це правило, яке анонсувалося на квітень 2023 року і, по суті, зробив супутниковий інтернет "безлімітним".

Напевно, активні користувачі мобільного інтернету, які добре знайомі з терміном "безлімітний" у розумінні операторів зв'язку, відразу здогадалися в чому тут каверза. Звичайно, після вичерпання 1 ТБ переданих та отриманих даних швидкість інтернету впаде, щоправда, компанія поки не оголосила, наскільки уріже швидкість.

До того ж компанія підтвердила можливість використати свій трафік понад 1 ТБ, розіславши відповідний лист користувачам. Журналісти посилаються на одного з інженерів Netflix Натана Оуенса, який опублікував скріншот листа з текстом: "Гарні новини! Ваша передплата Starlink залишиться необмеженою після використання 1 ТБ даних". Це означає, що домашні користувачі Starlink зможуть продовжувати користуватися необмеженим інтернетом за фіксовану щомісячну плату $110.

Лист із підтвердженням, що Starlink став безлімітним одному з користувачів сервісу Фото: Соцмережі

Але питання швидкості все одно стоїть гостро. Навіть без урахування traffic shaping (штучного обмеження швидкості) передача даних у мережі Starlink помітно впала, кажуть користувачі. Ще у вересні компанія Ілона Маска заявила, що домашні користувачі повинні очікувати на швидкість завантаження від 50 Мбіт/с до 200 Мбіт/с, швидкість вивантаження від 10 Мбіт/с до 20 Мбіт/с і затримку від 20 до 40 мс. Але очікувані швидкості були знижені вже на початку листопада.

Як написав один користувач Starlink на Reddit: "Зараз вони обіцяють лише 25-100 Мбіт/с для житлових приміщень. Останнім часом я помітив досить значні проблеми зі швидкістю, тому я думаю, що швидкість впала ще до того, як компанія оголосила про це ".

Раніше Фокус писав, що SpaceX вирішила відібрати Starlink в українців: чому суд відмовив.