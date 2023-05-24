"Не вірте росіянам": експерти розкрили секрети дерев'яних дронів з РФ (відео)

БПЛА за $3000 провокують ППО, але поки що не становлять реальної шкоди для українців, хоча російські ІПСО намагаються переконати у протилежному.

Останніми днями в Інтернеті поширюється інформація про загадкові російські безпілотники з дерев'яними корпусами. Український волонтер та засновник порталу InfoCar Павло Кащук разом зі своєю командою розібрав один такий дрон і розповів про його особливості у Facebook.

Дрони "Кравчучки": правда чи ІПСО?

Експерт назвав безпілотник "Кравчучкою" за аналогією з ручними візками, популярними у 90-х. За його словами, зараз у Мережі активно поширюються два відео, присвячені таким БПЛА: одне з них є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО), а друге — розбір "не зовсім компетентної людини" з України, який теж грає на руку росіянам.

Павло Кащук вирішив розповісти, що насправді може чи не може російський дрон. "Не вірте в російське ІПСО та вітчизняним дурникам", — закликав він.

У згаданих роликах автори називають вартість БПЛА від $10 000 до $30 000 і закликають збивати їх у будь-який спосіб, оскільки вони становлять значну загрозу. Дослідник звернув увагу, що дрон складається з недорогих цивільних деталей, доступних на ринку, а тому коштує трохи більш як $2000-3000.

"Літак — це серійний варіант моделі з г*вна і палиць, так би мовити. Начебто непогано зібраний, пролітає майже 1000 км, але у нього є певні конструктивні проблеми, очевидні для професіоналів авіамоделювання, ми не скажемо які. Їх не виправили, тому робили літаки люди, які не до кінця у темі", — поділився Павло Кащук.

Російський дрон з дерев'яним корпусом, збитий у Дніпропетровській області. Фото: Національна Гвардія України

З чого складається дерев'яний дрон

Безпілотник отримав простий дерев'яний корпус, крізь який видно всю "начинку", а також два китайські двигуни — спереду та ззаду, кожен із них коштує $600-700. Фахівці припускають, що другий повинен дублювати основний у разі виходу з ладу, проте така конструкція є нелогічною для "одноразового" апарату. Заявлено швидкість до 300 км/год, проте українські експерти впевнені, що це неможливо через досить тендітну конструкцію — вона може "розвалитися" вже при 200 км/год. Згідно з налаштуваннями оператора, він летів стабільно 100 км/год.

Політний контролер CUAV V5+ (Китай) коштує близько $450-500, він дозволяє літаку злітати з доріг та інших більш-менш стабільних поверхонь за допомогою пульта, забезпечує інерційну систему навігації для руху у випадку придушення сигналів із супутників. Супутникова система навігації теж від CUAV — Neo GPS 3 вартістю близько $100 (вже не виробляється), хоча росіяни в ролику подають її як дуже круту та сучасну. За словами Павла Кащука, придушити навігацію "Кравчучки" можна майже будь-якими засобами РЕБ, хоча вона може летіти за межами досяжності антидронових рушниць.

"Ніхто не намагався зробити цей літак суперпрохідним під засобами РЕБ", — заявив аналітик.

Усередині знайшли модуль телеметрії СUAV P9 Radio (900 МГц), його призначення поки що залишається загадкою для українських фахівців. Теоретично, після запуску оператор може з відривом до 100 км (за наявності хорошої наземної антени) змінювати місію БПЛА, наприклад, направити у інше місце чи повернути назад. Водночас знаючи частоту, оператори радіоелектронних комплексів розвідки можуть легко його виявити.

Електроніка захопленого російського дрону Фото: Facebook

Місія нових російських дронів на війні в Україні

Вивчивши електроніку, експерти дійшли висновку, що безпілотник мав відволікти українську систему ППО, спровокувати запуск дорогої ракети або змусити ЗСУ видати розташування комплексу. Безпілотники можуть нести корисне навантаження, внизу корпусу для цього передбачено кріплення з різьбленням, проте зразки, збиті та захоплені в Україні, прилетіли без такої: камер, вибухівки, радіообладнання. Ймовірно, щось із цього росіяни почнуть встановлювати пізніше, а поки що просто випробовують апарати.

Кріплення на корпусі дрона Фото: Facebook

"Якихось серйозних хитрощів і делікатних налаштувань ми не побачили. Загалом зібрано з душею, хтось продумав розташування кабелів, коробочки, фіксацію, все це збирається легко. Думаю, тут навіть усе досить надійно, але це рівень громадянського хобіста, який робить пінопластові речі", — оцінив Павло Кащук.

Він вилетів з окупованого Бердянська, піднявся на висоту близько 1 км, попрямував до лінії фронту поряд з Оріховим, а потім знизився до 250 м. Ймовірно, таким чином дрон імітує літальні апарати, які намагаються сховатися від радарів. Далі він пролетів над Запоріжжям, у тому числі над управлінням Національної поліції, потім попрямував руслом річки Дніпро до однойменного міста, над яким рухався зигзагоподібним маршрутом, розрахованим на 100 циклів. В результаті літак витратив все паливо і впав за межами обласного центру.

Маршрут польоту російського дрону над Україною Фото: Facebook Маршрут польоту російського дрону над Дніпром Фото: Facebook

На думку дослідників, українським військовим не варто витрачати ракети комплексів ППО на такі "приманки", доки вони не несуть вибухівки чи шкідливого обладнання. Натомість солдати можуть збивати такі апарати за допомогою стрілецької зброї, коли вони летять на висоті кількох сотень метрів. Під час польоту над містом БПЛА ризикує впасти на житлові будинки, але воно не може завдати великих збитків, у цей момент його варто придушити коштами РЕБ, щоб вивести за межі населеного пункту.

Павло Кащук додав, що захоплений та вивчений безпілотник відправили на ремонт. Після відновлення військові дізнаються більше про можливості БПЛА та зможуть відправити його назад окупантам зі своєю місією.

Вночі 11 травня бійці Нагцвардії збили дерев'яний дрон у Дніпропетровській області. Усередині вони виявили вибухівку.

Нещодавно група BLITZ Aircraft Unmanned повідомила, що нові російські дрони можуть нести до 10 кг корисного навантаження і коштують $10 тисяч, кажуть експерти. За їх даними, телеметрія дозволяє росіянам керувати БПЛА з дерев'яними корпусами каналами GSM.