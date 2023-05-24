150 суперкомп'ютерів із Топ-500: нарешті США обігнали Китай у обчисленнях

Тим не менш, найпродуктивнішим є японський суперкомп'ютер Fugaku.

На території США знаходяться 150 суперкомп'ютерів, а на території Китаю — 134. Цікаво, що минулого року в Америці їх було 126, а в КНР — 162, повідомляє видання Techspot.

Рейтинг суперкомп'ютерів Топ-500 дає можливість уявити, яким чином комп'ютерні технології розвиваються у різних країнах у всьому світі. З нового, 61-го, переліку можна дізнатися, що США посіли перше місце серед країн, де розташована така техніка. Згідно рейтингу, в Америці знаходиться 150 пристроїв, найпродуктивнішим з яких є суперкомп'ютер Frontier, що належить Національній лабораторії Ок-Рідж (ORNL). Він також є першим у світі екзафлопним комп'ютером.

Обчислювальна потужність вимірюється в мільйонах операцій на секунду (MIPS), коли йдеться про звичайні системи, але для суперкомп'ютерів вона вимірюється в операціях з плаваючою комою на секунду (FLOPS). Frontier може виконувати 10 в 18 ступені (число із 18 нулями) операцій на секунду, в той час як продуктивність інших суперкомп'ютерів, як і раніше, вимірюється в петафлопсах та становить 10 в 15 ступені операцій на секунду.

Останнім часом вченим вдалося збільшити продуктивність Frontier на 16%. Суперкомп'ютер зміг продемонструвати потужність 1,194 екзафлопс. Це і не дивно, адже його система має 8 699 904 ядра. Однак цей суперкомп'ютер посідає у рейтингу Топ-500 суперкомп'ютерів друге місце, а на першому знаходиться японський Fugaku. Згідно з тестом High-Performance Conjugate Gradient (HPCG, — тест для тестування продуктивності комп'ютерних систем) Frontier має результат 14,05, а його конкурент Fugaku — 16,0.

Відомо також, що 4 з 10 найкращих машин працюють на процесорах AMD, а 2 — на процесорах Intel. Два інших суперкомп'ютери, що входять в десятку найпродуктивніших, працюють на базі IBM. Найчастіше чіпи для суперпристроїв постачає Intel.

Цього року КНР заявила про введення в експлуатацію одного суперкомп'ютера, втративши кілька позицій у Топ-500. "Можна припустити, що санкції США щодо постачання високопродуктивних чіпів від NVIDIA та AMD могли призвести до відставання Китаю", — пише interestingengineering.com. — "Однак раніше Китай використовував чіпи власного виробництва для Sunway Oceanlite та Tianhe-3, які увійшли до Топ-500".

Ймовірно, КНР утримується від оприлюднення своїх досягнень, наголосили журналісти.